Las intensas lluvias provocadas por la onda tropical número 48 han dejado un saldo poco alentador en el estado Sucre, con más de 200 familias afectadas, inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas, y pérdidas significativas en el sector agrícola.

Los municipios Montes (Cumanacoa), Sucre (Cumaná), Cajigal y Mejía reportan los mayores daños, incluyendo el colapso de puentes, inundaciones en más de 120 viviendas, y la suspensión de servicios públicos, mientras las autoridades despliegan un plan de respuesta inmediata para mitigar la emergencia.

Conteo de daños

El desbordamiento del río Manzanares y la quebrada Tataracual ha causado estragos en Cumanacoa, donde un puente clave entre San Salvador y esta localidad colapsó, aislando comunidades rurales. En Cumaná, la caída de árboles en avenidas como Perimetral, Humboldt y Gran Mariscal dejó una persona herida en el Parque Ayacucho.

Escuelas, centros de salud y sistemas de aguas servidas, especialmente en Santa Inés, también sufrieron daños materiales. En el sector agrícola, productores del sector Gamero reportan la pérdida de más de 15 hectáreas de cultivos de ají, pimentón, lechosa, maíz y berenjenas.

Los agricultores aseguran que deberán esperar hasta el próximo período de verano, en enero de 2026, para retomar la siembra, lo que agrava la crisis en una región dependiente de la producción agrícola.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y Protección Civil coordinan la distribución de agua potable a más de 200 familias en zonas incomunicadas o con riesgo de contaminación hídrica, una medida clave para prevenir enfermedades gastrointestinales y vectoriales.

Se instalaron puntos de captación y purificación de agua, puentes provisionales y equipos de maquinaria pesada para limpiar áreas como El Amaguto. La gobernadora Jhoanna Carrillo activó un centro de acopio en Cumaná para recolectar alimentos, ropa y medicinas, mientras la Cruz Roja Venezolana asiste en Cumanacoa con brigadas humanitarias.

Contexto climático

El 2025 ha registrado un aumento del 300% en las precipitaciones en Venezuela, atribuido a ondas tropicales, tormentas caribeñas y sistemas locales de humedad. Sucre, con su geografía de llanuras costeras y serranías, es especialmente vulnerable a desbordamientos, según el Inameh.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias intermitentes con posibles descargas eléctricas en las próximas horas, con temperaturas entre 24-30°C y vientos moderados.

Las autoridades instan a la población a evitar zonas de riesgo, reportar emergencias al 171 y contribuir con donaciones al centro de acopio en Cumaná. Los productores agrícolas afectados solicitan apoyo gubernamental para recuperar sus cultivos y mitigar las pérdidas económicas.