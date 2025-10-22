El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reporta para este 22 de octubre un cielo parcialmente nublado en la mayor parte de Venezuela, con pronósticos de lluvias dispersas y posibles descargas eléctricas durante la tarde y noche de este miércoles.

Las regiones más afectadas incluyen Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, noroeste de Nueva Esparta, norte de Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y el noreste de Zulia.

Las precipitaciones alcanzarán acumulados entre 5 y 20 mm, con máximos superiores en áreas costeras y el sureste del país.

El boletín del Inameh destaca temperaturas mínimas de 20-24°C y máximas de 28-32°C, acompañadas de una humedad del 80-90%, típica de la temporada de lluvias que se extiende hasta noviembre.

Melissa acecha

Por su parte, el meteorólogo independiente Luis Vargas, en recientes análisis, señaló la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y dos ondas tropicales como responsables de las lluvias y tormentas aisladas en regiones como Lara, Zulia, Andes y Llanos. Aunque no publicó un pronóstico específico para hoy, Vargas anticipa un patrón de chubascos vespertinos, en línea con el INAMEH, y advierte sobre el fortalecimiento de La Niña, que podría intensificar las precipitaciones en las próximas semanas.

Vargas, experto en pronósticos climáticos, alertó este miércoles sobre la posible influencia de la Tormenta Tropical Melissa en el territorio venezolano, destacando la incertidumbre en su trayectoria y el potencial de precipitaciones intensas en gran parte del país.

En un análisis detallado compartido en redes sociales, Vargas enfatizó la necesidad de un seguimiento constante ante la variabilidad de los modelos meteorológicos. De acuerdo con Vargas, las precipitaciones en Venezuela para los próximos días «estarán determinadas de acuerdo a la ruta que tome la Tormenta Tropical Melissa, la cual sigue teniendo cierto grado de incertidumbre a pesar de que el Centro Nacional de Huracanes ya haya trazado su posible trayectoria».

El pronosticador explicó que, en el promedio de los modelos meteorológicos, se espera un movimiento «serpenteante hacia Jamaica y luego al este de Cuba». Sin embargo, el modelo GFS –considerado uno de los más utilizados– insiste en una trayectoria alternativa hacia La Española (República Dominicana y Haití).

En caso de que se confirme este último escenario, Vargas advirtió que Venezuela podría experimentar «lluvias generalizadas por efectos indirectos de la tormenta, desde el jueves y hasta el fin de semana, especialmente en la porción central hasta el occidente del país».

Esta previsión, subrayó, requiere «un seguimiento diario» debido a su naturaleza provisional.Para este miércoles, el experto detalló que los primeros impactos indirectos de Melissa ya se sienten en regiones específicas.

«Por el momento, las principales lluvias que los efectos indirectos de la Tormenta Tropical Melissa pudieran generar hoy, serán en áreas de Zulia, los Andes, Centro Occidente y más aisladas en los Llanos Occidentales», indicó.

La Tormenta Tropical Melissa, que se formó recientemente en el Atlántico, se encuentra en una fase de evolución con vientos sostenidos de hasta 65 km/h, según reportes preliminares del Centro Nacional de Huracanes (NHC). Autoridades venezolanas, a través de la Plataforma de Coordinación para la Reducción de Riesgos, han recomendado a la población en zonas vulnerables preparar planes de contingencia, incluyendo el monitoreo de alertas locales y el aseguramiento de suministros básicos.

La tormenta tropical Melissa avanza muy lentamente hacia el suroeste de Haití y Jamaica al tiempo que se espera un fortalecimiento que la convierta en huracán este jueves, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.