Margareth Baduel denuncia que colocaron dispositivo en su automóvil al finalizar Ruta por la Justicia

Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel y la activista Andreína Baduel, denunció que al finalizar la Ruta por la Justicia y la Libertad, que culminó con una visita a la embajada de Italia en Caracas, en su vehículo había un dispositivo.

Al hacer la denuncia ante la Policía municipal de Chacao y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los funcionarios del primer organismo se declararon «incompetentes» para recibir la queja, mientras que un funcionario de la PNB retiró el dispositivo, se lo colocó dentro del chaleco antibalas que portaba, pero se negó a dar explicaciones cuál era el fin que tenía.

Así lo registró en un video, que compartió en la red social X, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) que organizó la actividad por segunda vez en el año, en la que visitan representaciones diplomáticas acreditadas en el país para visibilizar la situación de las y los presos políticos en el país.

«Ante la alerta, se notificó de inmediato a funcionarios de orden público de la PNB que se encontraban apostados en la zona. Estos visualizaron el dispositivo, y, tras considerarlo potencialmente peligroso, desalojaron el área en espera de una comisión especializada. Sin embargo, tras más de una hora, se retiraron sin ofrecer explicación alguna ni levantar un acta de lo ocurrido», dijo el Comité.

PNB retira dispositivo pero no recibe denuncia

Después de ello, dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE) retiraron el equipo, aunque no dieron explicaciones ni tampoco recibieron la denuncia de las hermanas Baduel.

Este hecho se suma a la persecución que sufrió Andreína Baduel este jueves, tras la visita a la embajada de Alemania. Un motorizado sin identificación le hizo seguimiento al vehículo en el que se desplazaba la activista y miembro del Clippve.

«Desde el Clippve exigimos una investigación inmediata, seria y transparente. Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre el patrón sistemático de hostigamiento y persecución que se profundiza contra quienes denuncian y exigen justicia en Venezuela. La intimidación no detendrá nuestra voz. Seguiremos visibilizando la represión y defendiendo el derecho constitucional a la protesta», reiteró la organización no gubernamental sobre estos hechos.

La Ruta por la Justicia y la Libertad cerró con un llamado a la delegación italiana en Venezuela para que ayuden a el cese de la represión y la libertad de los presos políticos.

Desde el lugar, Andreína Baduel se quejó del «trato hostil» que el miércoles recibieron del personal de la embajada en Bolivia, donde los funcionarios se negaron a recibir los documentos que siempre entregan en estas jornadas.

«No había oficiales de la embajada. Dejaron a cargo de la recepción de los documentos a personal de mantenimiento, poniéndonos en una posición embarazosa por no querer escuchar a las víctimas venezolanas», recalcó.