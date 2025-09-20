Mamá de Pedro Hernández exige liberación del activista y cuatro miembros más de su familia

La señora Damarys Oropeza de Hernández, mamá del activista Pedro Hernández, exigió este viernes la liberación del defensor de los derechos humanos, su esposa, y el resto de los miembros de su familia a quienes detuvieron entre el martes y miércoles de esta semana.

«Hago un llamado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que tome el caso de Aroa, municipio Bolívar del estado Yaracuy», dijo en un video que compartió la ONG Caleidoscopio Humano en su cuenta de la red social X.

Oropeza de Hernández detalló que a su hijo lo interceptaron funcionarios policiales cuando se desplazaba en una moto de su propiedad a las 5:30 de la tarde del 16 de septiembre. El activista iba junto con su esposa y su hijo recién nacido. Lo apuntaron en la cabeza y además de meterlo en la patrulla, dos policías se llevaron la motocicleta. A la esposa y al bebé los dejaron en medio de la calle.

«Se pudo comprobar por medio de fotografías y videos que no portaba armas algunas, no tenía sustancias nocivas y también se pudo observar que no se presentó ninguna orden de captura ni estaba ningún miembro de la fiscalía allí», afirmó sobre la detención que calificó de «arbitraria».

Habla Damaris Oropeza de Hernández, madre del defensor de #DDHH, Pedro Hernández Oropeza detenido arbitrariamente en Aroa, Yaracuy el martes #16Sep



Exige la liberación de sus familiares a quienes también apresaron cuando preguntaban por el paradero del defensor. #19SEP2025 pic.twitter.com/LrRG1fqY6Y — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) September 19, 2025

Denuncia violación de los derechos de su familia

Al día siguiente, miércoles 17 de septiembre, después de buscar en diferentes comandos policiales, a Hernández lo localizaron en la sede de La Trilla, en la Dirección Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) donde su primo y abogado, José Hernández, se bajó a preguntar los motivos de la detención. Con él acudió la esposa de Pedro, Natalia Álvarez. A los dos los arrestaron.

Pero no conformes con eso, se dirigieron al vehículo donde estaban los demás miembros de la familia y bajaron al papá y hermano de Pedro, Pedro Hernández Serrano y Daniel Enrique Hernández respectivamente.

«Se están violando todos los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa, se está violando el derecho a la salud porque mi esposo presenta una patología y también mi nieto recién nacido presenta una patología que requiere un tratamiento», afirmó la señora Oropeza de Hernández.

Agregó que el vehículo donde se movilizó la familia también lo incautaron. En esa unidad se quedaron las medicinas del recién nacido, quien requiere un tratamiento de tres meses.

«Hasta ahora no han sido presentados, no hay causal ninguna, no hay orden ninguna para detenerlos ni en Caracas ni en Yaracuy. Hago responsables a los miembros de esa comisión de lo que me pueda pasar a mí a partir de este momento como también lo que le pueda pasar a cada uno de los miembros de mi familia», afirmó.

Al final del video que dio a conocer la ONG, la mamá de Hernández dice que para liberar a su hijo le pidieron dinero.

Hasta el momento, las ONG desconocen los motivos de estos cinco arrestos, que se consideran detenciones arbitrarias porque no hubo una orden judicial al momento de encarcelarlos.

Además, la esposa del primo de Hernández, José Hernández, denunció que tampoco saben por qué arrestaron al abogado. «No sabemos nada de él, no sabemos por qué lo arrestaron, posiblemente porque es abogado, yaracuyano y aroeño. Quienes lo conocen saben que es un padre, una persona honrada, un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo», dijo Nerianny Aguilar.

Pidió el apoyo del gremio de juristas en el país para que demanden su liberación.

Quién es Pedro Hernández

Hernández es fundador de la ONG Campo, con la que le da visibilidad a los derechos de campesinas y campesinos, así como de comunidades rurales del estado Yaracuy.

Estudió Psicología en la Universidad de Yacambú, donde fue cofundador del Centro de Derechos Humanos de esa institución de estudios superiores. Integró la ONG Movimiento Vinotinto, de la que fue su coordinador en el estado Lara donde inició sus estudios universitarios.

Las ONG Caleidoscopio Humano y Provea recordaron que Hernández ya fue víctima de detención en el pasado. La primera vez el 8 de junio de 2016 cuando lo apresaron por difundir en redes sociales información sobre saqueos que se produjeron en Aroa.

Mientras que en el año 2020, Frontline Defenders emitió una alerta a favor del activista porque hubo menciones amenazantes contra Pedro. En ese momento decidió estar en resguardo por varios meses para protegerse.