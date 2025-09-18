Vente Venezuela denuncia que también detuvieron a hermano y un primo de activista Pedro Hernández

El Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, denunció que las autoridades no solo detuvieron a la esposa y el papá del activista Pedro Hernández, sino también a uno de sus hermanos y un primo, lo que totaliza a cuatro miembros de su familia hechos prisioneros tras la detención del director general de la ONG Campo.

«El 17 de septiembre, familiares acuden a la sede del CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GNB) de San Felipe para solicitar información, quedando también detenidos arbitrariamente su padre, Pedro Hernández Serrano; su esposa, Natalia Álvarez; su hermano, Daniel Enrique Hernández y su primo, quien además iba como abogado defensor, José Hernández«, aseguró este jueves la organización opositora.

El Comité añade que la mamá de Hernández se quedó en el vehículo de la familia junto con su nieta de cinco meses, unidad al que llegaron funcionarios del Conas con armas largas y la amenazaron.

«Alertamos a la comunidad internacional de esta nueva aplicación del método Sippenhaft contra cinco miembros de una familia inocente, de la cual se desconoce su paradero e integridad física», denunció Vente Venezuela.

Quién es Pedro Hernández

Hernández es un activista de derechos humanos que anteriormente denunció hostigamiento y persecución judicial en su contra. Fue coordinador de la ONG Movimiento Vinotinto en el estado Lara.

Además, fue cofundador del Observatorio de DDHH de la Universidad de Yacambú y actualmente se desempeña como director general de la ONG Campo, dedicada a la defensa y promoción de DDHH de campesinas y personas que viven en zonas rurales.

Su detención se produjo en la localidad de Aroa, estado Yaracuy. ONG como Espacio Público y Justicia, Encuentro y Perdón dijeron que presuntamente el procedimiento lo ejecutaron miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado su detención ni los motivos que condujeron a su arresto.