Graciela Martínez, madre de Juan Freites, coordinador de la campaña de Vente Venezuela en el estado Vargas, envió un mensaje a las autoridades gubernamentales en el que les exige una fe de vida del activista político.

“Hago un llamado a la comunidad internacional a ubicar y obtener una fe de vida de mi hijo Juan José Freites, el cual fue secuestrado hace más de 48 horas y no tenemos noticias de él”, dijo la madre de Freites mediante un video divulgado este jueves 25 de enero en las redes sociales.

El partido Vente Venezuela denunció el martes 23 de enero la detención de su coordinador de campaña para el estado Vargas por presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Martínez señaló que para el momento de la detención el activista político estaba pasando por una crisis de asma. “Está sin medicina, no tenemos ninguna razón, no quieren darnos información, quiero obtener una fe de vida, saber que mi hijo está bien que no me lo están maltratando. Soy su madre y tengo derecho a saber dónde está mi hijo”, indicó.

“No cuento con nadie, ayúdenme. Soy su madre y tengo derecho a saber dónde está mi hijo”, suplicó entre lágrimas.

La detención

El pasado martes, Freites fue detenido al salir de su casa junto con un ciudadano identificado como Jhorman Gallardo, cuando ambos se disponían viajar a Caracas para participar en un evento político.

Esta detención ocurre el mismo día en que varias sedes de partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil amanecieron vandalizadas con mensajes de la misión “furia bolivariana”, anunciada por Diosdado Cabello.

Además de Freites, durante la última semana al menos otros cuatro coordinadores regionales de Vente Venezuela fueron detenidos por funcionarios de seguridad del Estado.

Se trata de Víctor Venegas, Luis Camacaro, Tomas Sequera y Guillermo López; hasta el momento se desconoce el paradero de estos dirigentes regionales.

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, señaló este jueves 25 de enero, en entrevista con Efecto Cocuyo, que el patrón de detenciones está detrás de los directores del partido a nivel regional y de los representantes y acompañantes de comandos de campañas del partido de Machado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...