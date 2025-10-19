En Efecto Cocuyo tenemos una contentura más: Luz Mely Reyes, directora general y cofundadora de este medio independiente, fue galardonada con el Premio SIP-Opinión por el artículo “Venezuela contra el temor”, publicado en El País (España).

Reyes recibió el galardón durante la ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Periodística 2025 de la SIP, en el marco de la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en República Dominicana.

Al destacar el alto valor profesional de los trabajos, María Lorente, presidenta de la Comisión de Premios de la SIP y directora regional para América Latina de la Agencia France-Presse, dijo que los contenidos “reflejan la enorme calidad y la valentía de muchos periodistas en un contexto marcado por el avance del autoritarismo, el declive democrático, la polarización, las narrativas desinformantes y la crisis económica que afecta a la industria de medios de comunicación”.

El jurado destaca que, en el artículo de opinión “Venezuela contra el temor”, Reyes describe con solvencia la atmósfera de terror que atraviesa el país, “apoyándose, además del juicio de la periodista, en datos y testimonios de las víctimas, a la vez deja un margen de esperanza en medio de inmensos desafíos”.

El artículo premiado —publicado en la edición digital de El País— traza un relato analítico sobre cómo el miedo se ha instalado en múltiples planos de la vida pública y privada en Venezuela: violencia, controles institucionales y prácticas que inhiben la protesta y la disidencia.

Al recibir la distinción, Reyes expresó su gratitud: “¡Qué emoción me da este reconocimiento! Gracias al jurado de @sip_oficial. Venezuela contra el temor”, escribió en su cuenta en X.

Este galardón se suma a una trayectoria de premios y reconocimientos que han acompañado la labor profesional de Reyes, quien asume esta nueva distinción tanto como un reconocimiento personal como un respaldo al periodismo independiente que desde Venezuela sigue informando y documentando.

La entrega en Punta Cana se produjo en un contexto amplio de debates sobre libertad de prensa, exilio de periodistas y sostenibilidad de los medios en América.