Lluvias y vientos huracanados dejan destrozos en viviendas de Maturín y gobernación de Monagas

Las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada de este viernes, 29 de agosto, en la ciudad de Maturín, en Monagas, dejaron destrozos en varias viviendas, locales y comerciales y hasta en la sede oficial de la gobernación de esta entidad en el oriente de Venezuela.

En sus redes sociales, Protección Civil y Administración de Desastres informó que la caída de varios árboles ocasionaron estos daños, así como la caída del tendido eléctrico en los alrededores de las zonas donde se desprendieron.

Uno de ellos se desplomó en la sede de la Gobernación, en el casco central, lo que provocó daños en la cerca perimetral de la vieja casona, así como obstrucción de la vialidad.

Te contamos: Lluvias en los llanos siguen incrementando nivel del Orinoco

Se caen árboles y se desprende techo en el centro

En la calle Arriojas, un árbol afectó dos viviendas, las líneas eléctricas y un local comercial. Igualmente en el centro, en la calle Chimborazo, se desprendió el techo de una vivienda, que no solo provocó afectación en esa casa sino también en los cables de electricidad y local comercial. Las láminas se desplazaron 60 metros de distancia producto de los vientos.

En la avenida Raúl Leoni, a la altura del Banqueao, la caída de otro árbol provocó el cierre parcial de la vialidad y daños eléctricos.

Medios locales como La Verdad de Monagas reportaron que al comenzar las lluvias, después de las 3:00 a.m., el servicio eléctrico se interrumpió en gran parte de la ciudad, especialmente hacia el casco central.

Las autoridades comenzaron a atender las diferentes contingencias para despejar las vías y restablecer el servicio con cuadrillas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé lluvias de intensidad variable, algunas acompañadas de descargas eléctricas, en la región nororiental después del mediodía.