Elecciones en la UCV: candidatos reportan retrasos en el primer simulacro del proceso

Los comicios de autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron reprogramados para este viernes 9 de junio y, tras un primer simulacro del proceso, candidatos afirman que aún se registran retrasos en el sistema que planea emplear la Comisión Electoral. Una nueva demostración fue pautada para este jueves 8 de junio, con la presencia de todos los aspirantes al cargo de rector.

«Todavía hay algunos problemas que subsanar. En el proceso de ayer, para contar unas pocas papeletas se llevó casi una hora. Creo que el simulacro tuvo muchas fallas, hay que ir perfeccionando las cosas, pero creo que todavía hay mucha improvisación sobre el proceso, lo que nos alarma un poco», dijo el profesor Paulino Betancourt a Efecto Cocuyo, este martes 6 de junio.

Paulino Betancourt afirma que aún hay detalles que arreglar antes del proceso electoral

El doctor Enrique López Loyo indicó que el simulacro, aunque pequeño, no generó la confianza necesaria de cara a los próximo comicios.

«Hubo algún tipo de pérdida de tiempo allí que, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Técnica, se podrían ajustar. En los centros de totalización se van a distribuir lectoras ópticas, con máquinas de repuesto para contingencias», apuntó.

El profesor Humberto Rojas, también candidato al rectorado, indicó que la cantidad de boletas que se utilizaron el lunes durante el simulacro no fue significativa, por lo que no hay forma de saber sobre cómo resultará el proceso hasta el viernes.

«Estaba pautado para las dos de la tarde y se inició prácticamente cuarenta minutos después», comentó Rojas. «Se hizo una simulación en la que se usaron 150 boletas de distintos tipos y se leyeron números pequeños. Aunque no veo por qué llamarlo «retraso» si no tenemos ningún punto de comparación. Ahora, ayer se usaron pocas boletas, no sabemos cómo van a responder los equipos cuando estén sometidos a un número elevado de boletas que deban ser leídas».

Un proceso de votación lento

Tras el fracaso de las elecciones del 26 de mayo en el campus principal de la UCV, el Consejo Universitario designó una Comisión Técnica y una Comisión de Supervisión, con el fin de corregir los errores que se registraron en el proceso electoral.

Durante el simulacro del lunes 5 de junio, el presidente de la Comisión Electoral, Carlos Martín, aseguró a medios de comunicación que al menos 120 mil boletas (incluidas las de los núcleos de Cagua, Maracay y Barquisimeto) fueron impresas para las elecciones, que no se llevaban a cabo desde hace doce años por la intervención del Poder Judicial en la autonomía universitaria.

Luego de que se probaran las máquinas lectoras, los candidatos a rector advirtieron que el proceso de votación podría tomar más tiempo del esperado.

«Hay incertidumbre respecto al uso de las lectoras y cuánto va a durar esto. No sabemos si va a haber recalentamiento de la máquina. No se ha dado el tiempo para que la gente conozca la boleta y pueda reaccionar rápidamente en el llenado. Puede suceder que haya un volumen alto de votantes y el proceso se retrase, pero no por falta de material, como la otra vez», apuntó Rojas.

López Loyo explicó que las personas con mayor dificultad para votar (adultos mayores, por ejemplo) podrían necesitar hasta cinco minutos para llenar la boleta, por lo que la votación puede terminar pasada las 7:00 p. m.

«Esperemos que el proceso se lleve sin problemas el 9 de junio. En el campus de Caracas estamos albergando el 95 % de la posibilidad de votación. Apostamos a que técnicamente no haya problemas», puntualizó el candidato.

La universidad se prepara

Efecto Cocuyo recorrió la Ciudad Universitaria este 6 de junio para verificar los preparativos de las elecciones del 9 de junio. Para este martes, obreros de la comisión presidencial designada por Nicolás Maduro continuaban reparando algunos espacios del campus.

Obreros continúan trabajando en la rehabilitación de la universidad

Mientras tanto, decenas de testigos de mesas acudieron a talleres de inducción para prepararse antes del día de los comicios. En la Facultad de Humanidades y Educación, profesores de distintas escuelas fueron convocados por la Subcomisión Electoral para participar en la actividad, que duró alrededor de una hora.

Testigos de mesa acudieron a talleres de inducción este 6 de junio

«El país está expectante a lo que ocurra aquí. Debemos demostrar que la universidad, igual que en el pasado, puede realizar elecciones transparentes para que la comunidad esté decidida a confiar y venir», comentó Betancourt.

Estudiantes, docentes, obreros y egresados se mantienen a la espera. El profesor Carlos Martin aseguró que «se subsanaron los errores» y que hay 22 máquinas activas a tres días de que vuelva a organizarse el evento electoral.