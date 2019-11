Incendian laboratorios del Instituto de Oceanografía en la UDO Sucre - Efecto Cocuyo

Nuevamente atentan contra la Universidad de Oriente (UDO). Presuntos delincuentes incendiaron los laboratorios de informática del Instituto de Oceanografía en Cumaná, en el núcleo de la UDO en Sucre. Las autoridades permanecen sin declarar.

La primera semana de noviembre antisociales volvieron a destrozar las instalaciones de la UDO Sucre, esta vez arremetieron contra el área de desarrollo social y también quemaron los laboratorios del único instituto de oceanografía del país.

De acuerdo con Jesús Malavé, dirigente estudiantil y coordinador general del Movimiento UDO70, la universidad está buscando consignar las pérdidas ante las cámaras de comercio de la entidad, en busca de un benefactor, para recuperar los espacios

“Todo está destrozado, pérdida total. Rompieron las ventanas para robarse el aluminio”, dijo a Efecto Cocuyo.

Un ataque previo ocurrió el pasado mes agosto cuando los delincuentes saquearon e incendiaron las instalaciones de la Facultad de Ciencias. Malavé recordó que en esa ocasión el desvalijamiento no fue masivo, en vista de que el movimiento estudiantil procuró realizar cursos intensivos, por lo cual la universidad no estaba sola.

Sin embargo, todavía no se han logrado recuperar los laboratorios, por lo cual hasta ahora se ha re acomodado la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para recibir a estudiantes de otras carreras y no arriesgarlos a la inseguridad de otros espacios desolados. En particular “la escuela de administración es la que da asilo a los 150 nuevos ingresos” según el dirigente.

Un ataque de tomistas, delincuentes, federación y gobernación

El fuerte acoso a la UDO en realidad empezó en abril del 2019, cuando un grupo de muchachos tomaron la sede administrativa. Alegaban que la rectora Milena Bravo ya había culminado su plazo y debía realizar elecciones universitarias. En agosto devolvieron las instalaciones a las autoridades.

A los que han perpetrado los ataques a la universidad se les relaciona con estos “tomistas” y con los habitantes de un barrio vecino a las instalaciones. Por eso Malavé alega que no se trata de criminales que actúan por necesidad

“En la noche defecan en los salones, te das cuenta de que no es un robo sino un acto mandado a hacer”, detalló.

A la vez, las instituciones gubernamentales no dan respuesta a las denuncias de los estudiantes. El día después de que consignaron el documento de denuncia en Fiscalía por lo sucedido en el período vacacional, el auditorio general de UDO Sucre amaneció en cenizas. Las autoridades estadales responden a la federación oficial de estudiantes.