«¿Hijo dónde estás?”, Pedro Duarte desapareció durante una madrugada en su casa

Pedro Duarte y su mamá, Marilyn Díaz, veían el concurso de Miss Universo por televisión, la noche del sábado 14 de enero. Esperaban con emoción que la participante venezolana se coronara, pero Estados Unidos ganó, por lo que la madre decidió acostarse a dormir con un poco de decepción.

Pedro, de 24 años de edad, sin embargo, se quedó tranquilo, miró televisión por unos minutos más y luego aprovechó para ir al baño, su madre lo escuchó, pero no le prestó tanta atención porque pensó que el joven estudiante de sistemas, iría a dormir a su cuarto ubicado en la planta baja de la vivienda.

Se hicieron las 2 de la madrugada y la madre de Pedro sintió al gato merodeando por los alrededores del baño, la mujer se paró y llamó a su hijo.

—Pedro, Pedro, ¿estás allí? Al no escuchar respuesta decidió bajar las escaleras y revisar la habitación, pero el joven no estaba.

No era común que Pedro saliera de la casa tan tarde, su rutina era muy simple, de la casa al trabajo, a la universidad y viceversa. El joven pocas veces sale de fiesta, no toma alcohol y su círculo de amigos es muy pequeño.

“Él siempre dice a dónde sale y siempre es cerca. Cuando venía subiendo las escaleras miro a la puerta y veo que hace falta una llave, pero igual era raro porque a él no le gustaba llegar ni salir de noche de la casa. Dejó el teléfono y los lentes. La cédula era lo único que tenía y no llevó ropa, desapareció, así de la nada”, cuenta la madre del joven, habitante del sector Lídice de Catia, al oeste de Caracas.

La madre preocupada llamó al padre de Pedro, para saber si casualmente el joven estaba con él, pero no fue así. Díaz también le escribió a la hermana mayor de Pedro, pero esta tampoco tenía noticias de su hermano. Pedro había desaparecido sin dejar rastros.

Díaz tomó el teléfono de Pedro para ver si había dejado alguna razón en un mensaje, pero casi toda la información había sido borrada, el teléfono estaba en modo avión, y lo único que quedó en el registro fue un número telefónico al que la madre llamó y fue contestado por un desconocido que solo dijo “qué pasó” y colgó.

Cuando el papá de Pedro llegó a la casa intentaron llamar nuevamente al número desconocido pero esta vez nadie contestó la llamada.

Amaneció y la madre de Pedro decidió emprender la búsqueda por los alrededores de Lídice, pero nadie lo había visto y el joven desaparecido tenía pocos contactos con sus vecinos, ya que es introvertido y de pocas conversaciones.

Al fracasar la búsqueda, Díaz se dirigió a la comisaría policial de Manicomio, en Catia, para notificar la desaparición de Pedro, pero las autoridades le recomendaron esperar 48 horas, para ver si el joven aparecía por su cuenta, pero no fue así, ya han pasado 12 días desde que los familiares no tienen noticias del joven.

La búsqueda continuó el lunes 16 de enero, lo primero que hizo su madre fue acudir nuevamente a la comisaría de Manicomio, pero allí le volvieron a decir que el lapso de tiempo aún no había culminado, es por eso que la mujer decide ir al día siguiente a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la avenida Urdaneta a colocar la notificación de desaparición del joven, allí una funcionaria le dijo que no era necesario esperar las 48 horas, ya que si una persona estaba desaparecida se podría notificar el mismo día que se había extraviado.

Tras iniciar las investigaciones, la policía científica le informó que el joven no había salido del país, ya que los investigadores pidieron datos a la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), y en estas confirmaron que Pedro, no tenía registros migratorios recientes.

“Nos enteramos que él no está fuera del país, él no tiene pasaporte, alguna vez intento sacarlo, pero tenía problemas con la huella dactilar y desistió de hacerlo. Él no tenía planes de irse del país”, comenta la madre del joven, en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Relación a distancia

Pedro cursa los últimos semestres de ingeniería en sistemas y trabaja en una compañía de danza, que está ubicada en Caño Amarillo, desde junio de 2022.

Su tiempo libre lo pasaba en su casa, con sus computadoras y chateando a través de su teléfono celular. Generalmente le gusta ver programas de televisión con su madre, pero desde que conoció a una joven en la internet, ocupaba su tiempo libre en conversar por videollamadas con ella, la chica vive en Cuba y se relacionó con Pedro de manera virtual mediante una página web llamada Hombro Amigo.

Sus familiares cercanos conocían de la relación virtual que tenía con la joven, quien se identifica como Karla. Dos días antes de su desaparición la joven contactó a la hermana de Pedro, para saber noticias de él, ya que el joven había dejado de comunicarse con su amiga que conoció en la red.

“Él chateaba mucho y realizaba videollamadas y mensajes con una muchacha de Cuba, desde que ellos empezaron a hablar ocupaba su rato en eso”, explica la madre.

Nadie sabe de él

Los familiares de Pedro acudieron al lugar donde el joven trabaja para preguntar a los compañeros si tenía conocimiento de su paradero, pero lamentablemente en el trabajo tampoco sabían nada de él, incluso la familia se enteró que días antes de desaparecer Pedro faltó al trabajo.

“Mi hija revisando el teléfono de él, se da cuenta que esos tres días que faltó al trabajo, estuvo en la casa, se dio cuenta por una aplicación, eso fue lo único extraño en su comportamiento”, asegura Díaz.

Pedro tampoco había dicho con tiempo a sus familiares que había reprobado la tesis de grado de la universidad, el joven solo había asistido a dos reuniones con sus compañeros para elaborar el trabajo de grado.

“Él no hablaba casi es muy hermético, no hablaba de cosas personales”, indica la progenitora.

Relacionarse en internet

La mayoría del tiempo libre que tenía Pedro lo usaba para estar conectado a la internet. Su madre en ocasiones lo reprendía. Pedro habla inglés, estudió en la Universidad Central de Venezuela y es buen estudiante, según describe su madre.

“Su lugar favorito era su cuarto, la laptop y el teléfono, vivía peleando con él, con esas cosas cuando salía a la calle”, comenta.

Más allá de lo que conocen sobre Karla, Díaz asegura que desconoce si el joven tenía contacto con otras personas en la red o si recientemente había conocido a alguien.

Díaz comenta que su hijo pocas veces se veía triste y cuando estaba de mal humor se notaba, y cuando pasaba era por discusiones que quizás tenía con su amiga que había conocido en internet. “Tenían una relación amorosa a distancia”, dice.

Karla le comentó a la madre de Pedro, que él joven tenía pensado ir hasta Cuba para conocer personalmente a la joven, pero no era un viaje que tenía planificado a corto plazo, ya que él no tenía pasaporte ni dinero, en su cuenta bancaria solo tenía 177 bolívares, que equivalen a 8 dólares según la tasa del BCV, de este 26 de enero.

Esa madrugada del 15 de enero, Pedro desapareció y no hay rastros de lo que ocurrió. Sus vecinos no lo vieron y su madre no escuchó ruidos extraños dentro de la casa. Ese día se colocó un sueter gris, un mono gris oscuro con un estampado que dice Ángeles y unos zapatos grises, los más viejitos que tenía.

“Hijo dónde estás”, se pregunta la madre de Pedro.

Si tiene información sobre el paradero de Pedro comuníquese al siguiente número telefónico 0412-338-05-98.