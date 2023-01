“Dónde está Dorhean Gainza”, el joven que desapareció en Caracas hace más de tres meses

Dorhean Gainza estaba entusiasmado por la obra de teatro que tenía que presentar. Esperaba con ansias hacer su interpretación y un día antes de desaparecer su madre, Heidi Gurmeite, le compró una camisa que necesitaba para la utilería.

El 16 de octubre del año pasado, el joven de 19 años, estudiante de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo, en Caracas, desapareció y hasta ahora nadie lo ha visto, ni hay razones de su extravío. Su madre lo busca desde que ese día el reloj marcó las 6 de la tarde y Dorhean no había regresado a casa, como de rutina.

El día de su desaparición Dorhean iba a ver una obra de teatro en la Sala Cabrujas, ubicada en la urbanización Los Palos Grandes, de Chacao, al este de Caracas, pero se perdió intentando llegar y llamó a su mamá para avisarle que no había podido conseguir el teatro; por ese motivo había decidido regresar a casa.

“Ese día no la consiguió (la sala) y me llamó para decirme que se había perdido, que no había conseguido el teatro y que se regresaba para la casa, yo le pregunté que si tenía para el pasaje y él me dijo que sí. Le indiqué como tenía que bajar para que consiguiera la Av. Francisco de Miranda, para que agarrara para la casa”, fue la última conversación que el joven sostuvo con su madre a través de un contacto telefónico, cuenta la progenitora en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Ese domingo, cuando Dorhean no apareció en su casa, su madre comenzó a buscarlo. Les escribió a sus compañeros de clase y fue a recorrer hospitales y comisarías para ver si daba con el paradero del joven que no conocía muy bien la ciudad.

La mamá de Dorhean también fue a revisar por su cuenta el parque del Este, para ver si lo veía caminando, pero lamentablemente no encontró a su hijo ni a alguien que le pudiera dar una pista de lo que le pudiera haber ocurrido.

“Ya son tres meses que no me dan razón de mi hijo, ellos no consiguen nada, no me dan razón y yo no puedo dar razón de dónde está mi hijo, son tres meses y lo sigo buscando”, explicó.

Dorhean y las artes

El círculo de amigos de Dorhean es muy pequeño, el joven es un chico introvertido, pero pese a eso se relacionaba con algunos de sus compañeros de clase de la escuela Juana Sujo. Una de esas compañeras es Mardeleba Sulbaran, también estudiante de artes escénicas, quien describe a Dorhean como un buen amigo.

Sulbaran cuenta a Efecto Cocuyo que el joven no es de tener muchos amigos aparte de los que ya tenía en la escuela de artes y que nunca le contó o se notó, que tuviera algún problema con alguien, porque no actuaba extraño y estaba super emocionado por la presentación de su obra teatral.

“Estaba emocionado con la escuela, con lo que estaba aprendiendo, no había sospechas de que él estuviera en problemas o algo parecido”, dice la compañera de clases.

Dorhean, a pesar que ya tenía más de dos años residenciado en la ciudad, conocía poco de Caracas y es un joven que salía muy poco de su casa. Su rutina era sencilla “de su casa a la escuela y de la escuela a su casa”, dice Sulbaran.

El joven muy pocas veces salía de paseo con sus primos o compañeros del salón, pero cuando lo hacía siempre era a lugares específicos y con su grupo de amigos de la escuela.

“No salía mucho porque no le gusta y sacarlo de su casa era complicado porque a él le gusta dormir y estar en su casa tranquilo”, dice la compañera de clases.

Dorhean comentó en ocasiones a Sulbaran que a veces se sentía deprimido y solo, pero casi siempre se recuperaba de esas alteraciones en el estado de ánimo gracias al arte.

A Dorhean las actividades que más le gustan de la escuela de artes son los ejercicios de actuación, aunque no le gustaba escribir lo hace con creatividad; también es fanático al cine de terror, al anime, videojuegos, música y las artes marciales.

“Le gusta hacer comedias sobre el karate y esas cosas, era muy cómico a su manera, cuando se abría hasta la comedia se le daba”, comenta su compañera.

Su última conexión

A las 6:07 pm del 16 de octubre de 2022 no se supo más nada de Dorhean, esa fue la última conexión que indicaba su cuenta en la red de mensajería instantánea WhatsApp.

En los últimos días antes que desapareciera nunca dijo que hubiera conocido a alguien nuevo, sus compañeros tampoco lo veían pegado hablando al teléfono, y tampoco les contó sobre posibles planes para dejar el país o marcharse.

“No creo que él se hubiera ido por su cuenta, no tenía motivos, podía estar deprimido como cualquier joven, pero dejar a su madre así por así, sabiendo que él no tenía quejas de su mamá, ellos tenían buena relación, yo la veía como una relación cercana, le avisaba dónde estaba, si iba a llegar tarde, nunca se quedó fuera de casa”, explica Sulbaran.

La joven estudiante señala que con lo emocionado que estaba Dorhean por la presentación de su obra de teatro jamás hubiera dejado mal al profesor.

“No creo que se haya ido por su cuenta, ojalá esté bien, pero sé que no se fue por su cuenta, algo le pasó”, agrega.

Su madre sigue en la búsqueda de Dorhean, a pesar que las autoridades no le han dado información sobre el joven.

La progenitora indica que el joven es un chico muy tranquilo, que habla lo necesario y siempre le contaba sobre las actividades que realizaba durante el día, cuando tenía que llegar tarde le avisaba, y siempre la mantenía en contacto”.

“Mi hijo es un chico maravilloso de bonitos sentimientos, muy centrado en lo que quiere, soñador como todo joven, le gusta la música, es espontaneo cuando dice las cosas, expresa lo que siente, cariñoso, muy sensible, porque si lo es”, describe la madre.

Si conoce sobre el paradero de Dorhean o conoce algún dato que pudiera ayudar a resolver el caso contactar a su familia a través del siguiente número telefónico 04249497611.