Aunque en ciertos sectores ha descendido levemente el nivel de sus aguas, el río Orinoco, en su temporada de crecida más severa en años, mantiene en alerta a comunidades de los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Monagas este 28 de agosto.

En Ciudad Bolívar, según reportes de Protección Civil y medios regionales, el nivel del río volvió a subir 2 centímetros, lo que elevó la cota de nuevo en 18,08 metros sobre el nivel del mar, aún en zona de alerta roja.

Mientras que en Puerto Ayacucho (Amazonas) se mantiene por encima de los 52 msnm y en Sotillo (Monagas) ronda los 18,06 msnm, según reportes recientes de Protección Civil y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Problemas en Bolívar

Aunque los niveles muestran un descenso gradual, las lluvias previstas hasta finales de agosto mantienen en vilo a las autoridades. Las inundaciones han devastado comunidades ribereñas, con sectores como La Toma y El Edén en Ciudad Bolívar, donde los habitantes claman por reubicación urgente.

Pobladores del sector La Laja en El Roble, parroquia Simón Bolívar, denunciaron que las bolsas de comida que están recibiendo, así como el servicio de gas les está siendo cobrado en lugar de recibirlo de forma gratuita como aseguró la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, en una rueda de prensa ofrecida en el municipio Angostura el Orinoco.

Desde la habilitación de un albergue en la Escuela La Laja, donde están refugiadas al menos tres familias, vecinos confirmaron que lo único que han recibido de forma gratuita es el agua potable; puesto que las bolsas de comida y el gas doméstico les ha sido entregado luego de hacer los pagos a los entes competentes.

Perdieron enseres

Residentes de esos poblados reportan pérdidas totales de enseres y viviendas anegadas hasta el 80%, mientras el Paseo Orinoco permanece cerrado.

Ante la emergencia, residentes se han refugiado en los albergues disponibles o mudado de forma temporal a casas de familiares; sin embargo, las viviendas que permanecen llenas de agua se han convertido en un criadero de plagas, babas y serpientes.

Durante la última semana se confirmaron dos casos de dengue en la localidad, mientras que un gran número de vecinos presenta síntomas gripales como fiebre y dolor de cabeza.

“No podemos seguir viviendo en zonas de riesgo sin un plan claro”, expresó María González, habitante de La Toma, quien junto a cientos de familias exige soluciones habitacionales permanentes, según información del medio regional Correo del Caroní.

Otras regiones

En Amazonas, 2.500 personas han sido evacuadas, y en Delta Amacuro, 59 permanecen en refugios.

Desde el estado Monagas reportan una disminución de la cota del río Orinoco a 18,06 metros sobre el nivel del mar en Barrancas, municipio Sotillo.

Así lo informó el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana y director de PoliMonagas, coronel Eduardo Almérida Padrón al destacar que un total de 357 funcionarios de los organismos de prevención, seguridad y gestión de riesgo se mantienen desplegados en Sotillo para la atención de las personas afectadas y que se llevan a diario una atención integral.

Además, acotó que continúan trasladando a las familias afectadas a los refugios temporales ubicados en la parroquia Los Barrancos de Fajardo.