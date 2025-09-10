El Foro Penal actualizó su lista de personas presas en Venezuela por motivos políticos y elevó el número a 823, siete más que la semana anterior cuando había 816. En el caso de las mujeres la cifra subió de 96 a 100.

La lista la integran 723 hombres y 100 mujeres, de los que 653 son civiles y 170 militares. Aún continúan tras las rejas cuatro adolescentes y 819 adultos.

Desde la semana pasada, según los registros de la organización no gubernamental apresaron a 11 personas y excarcelaron a cuatro de ellas. Del total de apresados, solo hay 156 condenados y 667 no han recibido sentencia.

La actualización de la ONG corresponde al 8 de septiembre de 2025. Este lunes, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido político de la líder opositora María Corina Machado, dijo que en las últimas semanas hay 13 nuevos presos políticos en el país.

Aumenta la cifra de presos políticos extranjeros

También hay más presos políticos de los que se desconoce su paradero. De 42 de la semana anterior, en esta el número llegó a 45. Lo mismo con las personas extranjeras o con doble nacionalidad encarceladas. Eran 89 y ahora el número es de 91.

Este martes, el presidente colombiano Gustavo Petro recordó los ocho meses de prisión del excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, a quien detuvieron el pasado 7 de enero de 2025. Junto con él nombró a las «decenas de colombianos» en cárceles venezolanas, sin precisar cifras.

«Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder», aseguró Petro en su post a primeras horas de la mañana del martes.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, en una comparecencia ante el Senado de su país, dijo que desde 2024 han excarcelado a 15 ciudadanos de la nación europea que estaban presos en Venezuela.

En mayo pasado, el mismo funcionario habló de 14 españoles o venezolanos-españoles que se encontraban apresados, entre quienes se encuentra Rocío San Miguel, la presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien lleva más de un año en prisión y a la espera de una intervención quirúrgica por una fractura de hombro.