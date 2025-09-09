El presidente de Colombia Gustavo Petro recordó este martes, 9 de septiembre, los 8 meses de cárcel que cumplió el excandidato presidencial venezolano, Enrique Márquez, a quien defendió desde su arresto lo que le trajo críticas del número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

En su cuenta de la red social X, el mandatario del vecino país también se refirió a las «decenas de colombianos» que se encuentran en cárceles venezolanas, pero sin referirse a un número preciso de cuántos de ellos siguen tras las rejas ni en qué condiciones se encuentran.

«Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas. Ojo, no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder», aseguró Petro en su post a primeras horas de la mañana del martes.

Insistió en la necesidad de que los venezolanos vayan a un proceso de «diálogo» y «reconciliación», que en el pasado ha propuesto sin éxito.

«La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es facil de invadir. Hora del dialogo, la reconciliación y la unión en Venezuela», agregó Petro.

Desde cuándo está preso Enrique Márquez

A Márquez lo apresaron el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato presidencial, que no reconoce el mismo presidente colombiano y que la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, considera fraudulento.

Desde entonces su familia no ha tenido comunicación con él ni tiene abogados de confianza. Lo único que se conoce es que lo detuvieron por una supuesta implicación en un complot con funcionarios extranjeros, informó poco después de su detención, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Su esposa, Sonia Lugo, compartió un post este domingo en el que recuerda las condiciones de encarcelamiento del exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cómo su ausencia afecta a su núcleo familiar, pero también para denunciar la encarcelación injusta del político que concurrió a las presidenciales de julio de 2024 en Venezuela con el apoyo del partido Centrados.

«Enrique, mi amor, cada día sin ti ha sido una prueba que duele en lo más profundo. Me despierto con tu ausencia al lado, con ese silencio frío que ha reemplazado tu voz y tu risa. He aprendido a abrazar tu recuerdo para no quebrarme, a sonreír con los ojos llenos de lágrimas para no asustar a los que nos rodean», narró Sonia Lugo en su post.