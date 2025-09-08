El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, el partido político de María Corina Machado, denunció el encarcelamiento de 13 nuevos presos políticos, tras el mismo número de excarcelaciones que otorgó el chavismo gobernante el pasado 24 de agosto.

«El régimen sigue aplicando la puerta giratoria. Tras la excarcelación de un grupo de presos políticos, durante los últimos días se generó una nueva ola represiva que dejó como resultado a más de 10 personas secuestradas», detallaron este lunes, 8 de septiembre, en su cuenta de la red social X.

Enumeraron a las personas que apresaron, la mayoría de la formación de Machado y del también partido opositor e integrante de la Plataforma Unitaria Democrática, Primero Justicia.

Quiénes son los nuevos 13 presos políticos

Se trata de Lorenia Gutiérrez (VV), José Luis Machín (PJ), Miguel Jorge (PJ), José Osorio (PJ), Ysaira Villamizar (PJ), Junior Rivas (PJ), Jesús Castillo (VV), Yones Molina (VV), José Patricio Mena (VV), Jorgen Arnaldo Herrera Vásquez (VV), Julio Velazco, padre de Marcos Velazco (VV), Miriam Fernandez Ruiz y Chantal Niulany Guillén.

El partido señaló que «todos ellos fueron secuestrados a la fuerza, sin orden judicial y sometidos a desaparición forzada. De la mayoría, aun se desconoce su paradero; no se sabe en que condiciones se encuentran».

Nombran a los miembros de una familia que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció fueron arrestados en el estado Carabobo el pasado fin de semana, lo que incluyó a una niña de dos años y un adolescente. El Comité de DDHH de Vente Venezuela dijo que los dos menores de edad ya se encuentran en libertad.

«Así opera el Terrorismo de Estado contra quienes piensan distinto y contra sus familiares. Recordemos que la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que debe ser sancionado por la justicia internacional. Exigimos acciones inmediatas ante estas reiteradas violaciones de derechos humanos», añadieron.

Machado exige liberación de Julio Velazco

Machado se pronunció en su cuenta de X para denunciar la situación que vive Julio Velazco, a quien detuvieron el pasado martes 2 de septiembre.

«A Julio se lo llevaron a la fuerza en Caracas, en la madrugada del martes 2 de septiembre. Su familia no sabe nada de él, sus 2 hijos mayores, Oriana y Marcos, están desesperados buscándolo y sus 2 hijos menores, Isaac y Carlota, de 9 y 7 años, necesitan que su papá regrese a casa!», detalló la líder opositora este 8 de septiembre.

Y agregó que «el mundo entero tiene que entender cómo opera el TERRORISMO DE ESTADO en Venezuela: no solo desaparecen inocentes por escribir un post o protestar por hambre; estos criminales se llevan presos a los familiares, a la nieta de 2 años, a los abuelitos o al padre».