Durante todo el domingo hubo reportes, por las redes sociales, de continuos bajones de luz en zonas de Caracas, Miranda, Táchira, Trujillo y Anzoátegui.

En La Candelaria, municipio Libertador en Caracas, el corte se registró pasado el mediodía en la mayor parte de la zona sur. La falla abarcó el área de Los Caobos y Parque Carabobo.

Hubo vecinos que contabilizaron en promedio entre tres y cuatro horas sin luz. En la plataforma social Twitter hacían un llamado de auxilio a Corpoelec, la compañía que administra la energía en Venezuela.

«Festival de bajones», fue el nombre que muchos usuarios de la red le dieron al evento registrado este 24 de abril, que se repitió en sectores como Las Acacias y Coche, en el suroeste del municipio Libertador.

También en la parroquia El Paraíso se interrumpió la energía. Los vecinos se quejaron porque se afectó el servicio de agua e Internet en algunas zonas.

«Con el bajón de esta tarde hasta los protectores hicieron un ruido feo, ya se me quemó uno, este último me costó 17 dólares, no puedo hacer más esa inversión. Ya me quedé sin lavadora, precisamente se quemó con un apagón y nadie responde por eso», dijo Carmen Díaz, habitante de La Candelaria, consultada por Efecto Cocuyo.

Como ella, otros expresaron su angustia y preocupación en el espacio de Twitter. «La vida útil de los aparatos electrónicos peligra».

En el municipio Sucre a primeras horas de la mañana de este domingo llegó el servicio a El Llanito (parroquia Petare) luego de más de 50 horas sin luz, pero en La California y en Parque Caiza las fluctuaciones fueron una constante.

En el interior del país se registraron fallas en Táchira, en Trujillo y en Anzoátegui, específicamente en Lechería, donde un corte a eso de las 6:30 p.m. dejó sin energía a los habitantes del complejo El Morro y del sector Las Garzas.

En Mérida, según reportó Promedehum, ong que se dedica a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos, la inestabilidad de la electricidad es una constante.

La luz en zonas como los municipios Cardenal Quintero y Pueblo Llano va y viene, y este domingo no fue la excepción.

En estas comunidades durante marzo se registraron 232 horas y 45 minutos sin servicio, lo que equivale a nueve días sin luz.

No cesa la falla

El Comité de Usuarios Afectados por los Apagones calcula cerca de 13.950 fallas eléctricas en los primeros meses de 2022.

Ante esta situación no hay respuestas. Más bien el pasado 4 de abril, Corpoelec a través de su cuenta de Twitter dio a conocer este jueves el plan de racionamiento, mediante el cual aspira la estabilización del servicio eléctrico.

Anunció cinco bloques con sus respectivas parroquias y horarios rotativos, a excepción del Área Metropolitana de Caracas y el estado Vargas.