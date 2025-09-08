La Delegación de la Unión Europea en Venezuela invita a los jóvenes venezolanos a la octava edición de la Feria Educativa Europea, en la que se ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer una amplia gama de programas de intercambio académico y formación en Europa, con un enfoque especial en maestrías y posgrados.

El evento se realizará el próximo sábado 20 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), ubicado en La Castellana, Caracas, y de manera virtual a través del canal de YouTube de la Unión Europea en Venezuela, desde las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Organizada con el apoyo de diversas embajadas e institutos culturales de países europeos, esta feria exhibirá programas destacados del Erasmus+ de la Unión Europea, DAAD e Instituto Goethe (Alemania), Campus France y Alianza Francesa (Francia), Instituto Camões (Portugal), así como opciones ofrecidas por España, Grecia, Hungría y Polonia.

El evento, de entrada gratuita, contará con stands informativos y charlas especializadas donde representantes de las embajadas e institutos culturales detallarán los requisitos, beneficios y oportunidades de estos programas.

Esta iniciativa se ha consolidado como un espacio clave para que los estudiantes venezolanos accedan a información de primera mano y exploren alternativas para su desarrollo académico y profesional en el continente europeo.

Para conocer la agenda completa y más detalles, se recomienda visitar las redes sociales de la Unión Europea en Venezuela (@UEenVenezuela).