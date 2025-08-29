El ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, anunció la extensión del proceso de modificación de opciones del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) hasta el próximo lunes 1 de septiembre, luego de que entre el 26 y 29 de agosto se realizara la primera fase de asignación de cupos universitarios a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu).

Esta segunda fase, explicó el ministro, es para aquellos bachilleres que no fueron asignados a ninguna universidad pública durante la primera fase, en la que la Opsu calcula participaron más de 424.000 aspirantes.

«El 80 % de esos muchachos ya tienen cupo. Decidimos extender una prórroga para que los aspirantes que no quedaron en la primera fase puedan modificar sus opciones de manera automatizada, desde su casa, para que el lunes 1 de septiembre podamos terminar y que el 100% de los muchachos puedan comenzar sus estudios en septiembre y octubre», dijo Sánchez.

Cómo modificar los datos

Paso a paso para modificar tus opciones en el Sistema Nacional de Ingreso

Ingresa al Sistema: Abre tu navegador y accede a la página oficial del Sistema Nacional de Ingreso. Inicia sesión: Usa tu usuario y contraseña para entrar a tu cuenta personal. Accede al Menú: En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción «Propósito de Registro». Actualiza tus Opciones: Elimina las carreras seleccionadas en la primera fase.

Agrega nuevas opciones de tu interés, especificando: Carrera, Universidad y Núcleo, sede o extensión Guarda los cambios: Confirma y guarda tus nuevas selecciones para que queden registradas en el sistema.

Consideraciones importantes: