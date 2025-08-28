El Ministerio de Educación Universitaria informó que ya está activo el portal de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), con los resultados del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), que permiten a los bachilleres conocer si les fue asignado un cupo en las distintas universidades públicas del país.

Aunque con un retraso respecto a la fecha inicialmente anunciada (del 22 al 25 de agosto), según reportes de usuarios de redes sociales, la publicación ocurrió este 27 de agosto de 2025, y ya es posible consultarlos en el portal oficial, a pesar de que algunos aspirantes han reportado problemas de acceso o lentitud en la plataforma debido al alto volumen de consultas.

En redes sociales, Ricardo Sánchez, ministro de Educación Universitaria, explicó que se dio prioridad a los promedios más altos de todo el país en la asignación de cupos, así como a estudiantes provenientes de liceos dependientes del Estado.

«Tenemos 404 estudiantes con promedio de 20. Asimismo, tenemos 15.922 estudiantes con 19 puntos en todos sus deciles. Con 18 en todos sus deciles hay 37.610 aspirantes. También 17.730 mejores promedios de liceos públicos y 5.883 muchachos con los promedios de colegios privados», dijo.

Cómo consultar los resultados:

Ingresa al sitio web oficial: https://sni.opsu.gob.ve. Usa tu usuario (V + número de cédula de identidad) y contraseña que registraste durante el proceso. Ve a la sección «Mis asignaciones» o «Consultar resultados». Si fuiste asignado, descarga e imprime tu constancia de asignación, que es obligatoria para el proceso de matrícula en la universidad correspondiente.

Si el aspirante no obtuvo un cupo en esta fase, la Opsu informó que de inmediato se encuentra en lista de espera y puede participar en una segunda fase de selección.

«De no ser asignado aún, ¡tranquilo/a! Puedes modificar tus opciones desde el 27 hasta el 29 de agosto, para participar en la segunda fase de asignación», escribió el ministro Sánchez en sus redes sociales.

En este caso, los bachilleres deben modificar sus opciones de carrera seleccionada e intentar con otra o cambiar la universidad de su preferencia.