Estudiantes apoyan demandas de profesores y trabajadores de la UCV

Un grupo de estudiantes que representan a la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se unió a la protesta de profesores y trabajadores de este casa de estudios.

Este martes 9 de agosto, en la plaza del Rectorado de la casa de estudios, se congregó personal docente y de trabajadores que reclaman la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Durante la actividad los estudiantes, encabezados por el presidente adjunto de la FCU, Yonathan Carrillo, manifestaron su solidaridad con la protesta.

«No es una lucha distinta, es una lucha conjunta (estudiantes, trabajadores y profesores) porque estamos convencidos que sino peleamos hoy por ustedes no tendremos mañana país», dijo Carrillo.

A las 10:30 de la mañana comenzó una asamblea en la que participaron trabajadores de las diferentes facultades y escuelas de la UCV, que se realizó en conjunto con la de las y los profesores universitarios.

Desde hace más de dos meses empleados públicos de diferentes sectores comenzaron manifestaciones en todo el país para exigir que se elimine el instructivo Onapre, porque elimina los beneficios de las contrataciones colectivas y viola derechos de las y los trabajadores.

Foto: Mairet Chourio

Pago único o paro

Una de las últimas demandas es que se pague completo el bono vacacional, que el gobierno de Nicolás Maduro decidió pagar por parte y no en un solo monto, como se hacía al final de cada año escolar.

Incluso desde el movimiento educativo Fe y Alegría se sumaron a las exigencias del resto del magisterio venezolano, al considerar de ilegal este instructivo.

En la última semana hubo una movilización hasta los ministerios de Educación y Educación Universitaria, en la que además de docentes se sumaron las y los profesionales de la enfermería, a quienes también les aplican el instructivo de la Onapre.

Una de las propuestas de esa última jornada fue la de irse a paro sino cumplían con sus demandas.

El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, dijo que había una clara violación de todos los derechos y beneficios que otorga la Constitución a las universidades.

Saludó el esfuerzo de una lucha en conjunto. «Lo importante es rescatar y exigir que se acaba la confiscación de nuestros recursos y de la autonomía universitaria», dijo.

La asamblea fue de docentes y trabajadores

Nueva protesta este 11 de agosto

Durante la asamblea, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, Eduardo Sánchez, dijo que tendrán una nueva protesta este jueves 11 de agosto.

«A nosotros no nos paga nadie. Nos movilizamos por conciencia. Venimos a decirle que no nos amedrenta nadie, de la calle no nos saca nadie», expresó.

Al finalizar la jornada, salieron en marcha hacia plaza Venezuela para continuar con sus demandas.

Con información de Mairet Chourio