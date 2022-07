Docentes activos y jubilados protestaron este miércoles 27 de julio frente al Ministerio de Educación, en el centro de Caracas, para exigir al gobierno de Nicolás Maduro el pago completo de su bono vacacional, debido a que fue depositado solo el 25 % de lo que se les adeuda.

Denunciaron que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) calculó el pago con base en el salario de diciembre de 2021 y este no corresponde con los 60 días establecidos legalmente.

«Nosotros hemos luchado mucho. Esto no es ninguna dádiva, no es ninguna regalía. Desde 1969, con la primera huelga magisterial, este magisterio no se ha arrodillado a ningún patrono de turno y esta no será la excepción», expresó Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos de la Región Capital (Asocejuprc).

https://twitter.com/_Provea/status/1552324262605766656

Así mismo, los educadores pidieron nuevamente la derogación del instructivo Onapre, que viola los derechos laborales al eliminar varias primas y reducen beneficios como transporte, antigüedad o profesionalización, en un 50 % o 60 %.

«Estamos exigiendo que se elimine el instructivo porque eso perjudicó a todos los trabajadores a nivel nacional y es ilegal», expresó Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital (Sinvema), a Efecto Cocuyo.

Otra manifestación, por el pago del bono vacacional, se registró en la plaza Bolívar de Los Teques, en el estado Miranda, a 30 kilómetros de Caracas, en la mañana de este 27 de julio.

Acciones en la calle

Educadores aseguran que no dejarán las calles mientras el gobierno de Nicolás Maduro ignore sus peticiones. Machado señaló que el jueves 28 de julio se realizará otra concentración frente al Ministerio de Educación, esta vez del Comando Regional Sindical de Educadores de Caracas.

«Las federaciones nacionales metieron el reclamo en la Inspectoría del Trabajo el día lunes, solicitando que nos paguen como es debido, porque están violando la contratación colectiva», expresó.

Además del pago del bono vacacional, reclamarán un ajuste salarial con base en el costo de la canasta básica en Venezuela, que para mayo era de 477,52 dólares según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

En la tabla salarial, un docente de nivel I que trabaje 53 horas a la semana gana mensualmente 439 bolívares, equivalentes a 77 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del 27 de julio.

Más de veinte protestas el primer semestre

Efecto Cocuyo ha registrado más de veinte protestas de trabajadores públicos venezolanos en Caracas, solo en el primer semestre de 2022. Actualmente, el sueldo mínimo en el país se ubica en 126 bolívares que equivalen a 22 dólares según el cambio oficial y 21,27 dólares al paralelo.

En la región, Venezuela es uno de los países con el peor salario mínimo, en conjunto con naciones como Guatemala, Cuba o Haití.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) registró 3.892 protestas en el país durante los primeros seis meses de 2022, la mayoría de ellas relacionadas con derechos económicos.

«Los derechos laborales encabezan las exigencias en protestas durante el primer semestre de 2022. Los trabajadores venezolanos protestaron en 1.642 ocasiones, lo que representa 42% del total documentado», señaló el Ovcs en su último informe semestral.