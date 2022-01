Escuelas y liceos del Distrito Capital han alertado sobre un repunte de casos de COVID-19 durante la segunda semana de clases presenciales, en enero de 2022. Algunos centros educativos cancelaron actividades en el aula luego de que estudiantes y profesores se reportaron contagiados.

Según Raquel Figueroa, especialista en políticas educativas y dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela, solo el 19 de enero se contabilizaron siete escuelas afectadas en la capital y en el estado Miranda. En la Unidad Educativa Luis Beltrán Prieto, ubicada en la avenida Rómulo Gallegos del municipio Sucre, maestras del área preescolar imparten clases a distancia, porque varias de ellas han notificado sobre síntomas asociados al coronavirus.

«El problema es que la variante ómicron está repuntando en el Distrito Capital. Se ha visto que en el inicio de esta semana ha disminuido la asistencia, con justificantes médicos y reposos, de estudiantes y educadores», explicó Figueroa.

Hasta el 19 de enero, en Venezuela se registraron 461.059 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Solo ese martes se detectaron 2.328 nuevos casos, 2.307 por transmisión comunitaria y 21 importados. Caracas presentó un total de 701 en sus 22 parroquias, el mayor número de contagios, según reportes del gobierno de Nicolás Maduro.

Caracas presenta hoy el mayor número de contagios en sus 22 parroquias: Altagracia 111, El Paraíso 109, Santa Rosalía 75, Sucre 70, El Valle 70, entre otros que se describen a continuación ⬇️⬇️ pic.twitter.com/pUalD4aHmA — Alfred Nazareth (@luchaalmada) January 20, 2022

Nancy Hernández, miembro de la junta directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), dijo a Efecto Cocuyo que los gremios están a la expectativa de las acciones que tomará el Ministerio de Educación.

«Incluso, cuando comenzaron las clases en septiembre del año pasado, no se tomaron las medidas de protocolo obligatorias para poder vacunar a todos los docentes. Por otra parte, no se realizaron ni se realizan las pruebas PCR necesarias; lo que significa que hay mucha gente que está saliendo positiva al COVID-19 y no lo saben. Hemos oído con preocupación este comentario de ‘solo es una gripe que está dando’, y eso es grave», comentó Hernández.

Algunos centros educativos de Caracas suspendieron las actividades presenciales, debido al aumento significativo de contagios por la #Covid-19 .Estudiantes y docentes enfermos. @fvmluchaonline — Fanny Aguilar Ordoñe (@Fannya2011) January 19, 2022

Contrarios a la situación de los centros educativos públicos, los privados reporta pocos casos de COVID-19. El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, informó en una entrevista con el Circuito Éxitos 99.9 FM, este 20 de enero, que los contagios en los planteles afiliados «no superan el 3 %».

Poca garantía del Estado

Los gremios educativos coinciden que las escuelas y los liceos públicos no cuentan con las condiciones ni los implementos para ofrecer clases presenciales a principios del 2022.

Entre octubre y noviembre de 2021, el Movimiento de Educadores Simón Rodríguez realizó un balance sobre las condiciones en las que funcionaron 246 planteles en 19 estados del país. Los resultados del informe indican que por lo menos 89,1 % no recibieron materiales de bioseguridad de parte del Ministerio de Educación y que 60,9 % permanecía sin agua, circunstancias que no han cambiado a la fecha, señaló Raquel Figueroa.

«El Estado sigue sin atender el protocolo correspondiente a las herramientas de bioseguridad que deben llegar a los planteles. A todos los planteles. Le ha dejado esa responsabilidad a los docentes, padres y representantes. ¿Cómo no van a haber contagios?», puntualizó.

De acuerdo con datos proporcionados por la Federación Venezolana de Maestros (FVM), más de 50 % del personal docente estaba vacunado para diciembre de 2021. Sin embargo, los educadores expresan que no solo basta colocarse las dosis para realizar actividades en los salones. Insisten en que no hay medidas sanitarias de parte del gobierno que garanticen un entorno seguro.