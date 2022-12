Elsa Castillo: Venezuela necesita un pacto de gobernabilidad

La profesora y vocera de la Federación Venezolana de Maestros, Elsa Castillo, propuso un pacto de gobernabilidad en el país, como una de las salidas que se necesita para superar la crisis política, económica y social que vive la nación.

Este martes, durante su participación en el programa #ConLaLuz, la docente y luchadora social fue enfática al decir que sobre los hombros de los trabajadores del sector público y en especial de los docentes ha caído el peso mayoritario de la crisis venezolana.

«Los trabajadores en Venezuela estamos en condiciones de esclavitud moderna. Un trabajador para sobrevivir y llevar a su casa la comida y medicinas debe tener dos, tres y hasta cuatro trabajos», destacó la dirigente sindical.

Un pacto de gobernabilidad para Venezuela

Castillo dijo que pese a que al gobierno y el chavismo denostan del llamado Pacto de Punto Fijo que firmaron los principales partidos políticos con el inicio de la democracia venezolana en la década de 1960, el país necesita un nuevo acuerdo de este tipo para salir del foso.

«Venezuela debe ir a un pacto de gobernabilidad, que debe ser firmado por todos los actores políticos, sociales y sindicales del país. Si no vamos a un pacto de gobernabilidad aquí no va a haber paz para nadie, ese pacto es necesario y urgente», advirtió durante la conversación con la directora general de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes.

Aunque destacó que no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, le pidió que recapacite porque por encima de él y sus intereses políticos o ideológicos está un país que reclama y demanda cambios.

Por qué luchan los trabajadores en el país

Aseguró también que los trabajadores continuarán en las calles hasta tanto se le restituyan los derechos que les han sido conculcados.

«Los trabajadores vamos a seguir exigiendo la restitución de los derechos laborales porque esa es la única manera de que se construya esa estabilidad social que necesita Venezuela».

Descartó irse a un paro general, como corrieron rumores y llamados anónimos en redes sociales para este jueves 15 de diciembre, pero también fue clara en que continuarán su lucha.

«Los trabajadores no estamos pensando en llevar el país a esa situación, no somos irresponsables, pero tampoco vamos a llegar a la genuflexión a la que han llegado otros dirigentes siindicales que tienen una postura vergonzosa. Es una postura de oportunismo de ver qué provecho o ganancia pecunaria puedan obtener», criticó.

Castillo participó en el #ConLaLuz junto a la economista Tamara Herrera y la analista política Colette Capriles, que analizaron el actual panorama político, económico y social del país, y qué le espera para el próximo año.

«Nosotros necesitamos resolver el país», insistió en su llamado y lamentó que la crisis actual haya sacado de las aulas de clases a niños y adolescentes, que ahora trabajan en las calles para llevar el sustento a sus hogares.

Castillo, a quien han perseguido organismos de seguridad del Estado por su defensa de los derechos laborales, aseguró que es urgente un cambio en Venezuela por la errática conducción y administración que han hecho los actuales gobernantes.

Resistencia laboral

También sostuvo que no se irán del país, pese a que la crisis ha expulsado a más de 7 millones de personas, según cifras de la Organización de Naciones Unidas y sus agencias.

«El reto principal del sector de los trabajadores es seguir resistiendo, no queda de otra. O resistimos o salimos corriendo del país y no nos da la gana de irnos. Este país es nuestro y quienes han creído que nos pueden desalojar de él pueden ir haciendo sus maletas». Elsa Castillo, docente y dirigente sindical

Castillo calificó como una irresponsabilidad que se mantenga el mismo plan económico, pese a que no ha funcionado.

«Si tienes un plan económico en el país que no le sirve a los ciudadanos, deberías tener la suficiente sindéresis para modificarlo, pero si te empeñas en seguir por ese derrotero y no te importa que tengas ya 7 millones de ciudadanos huyendo… entonces pedirle al ciudadano que administra al país, porque no le voy a llamar presidente, que recapacite por el bien de la Nación», insistió.

Para Castillo el problema más grave que atraviesa Venezuela es la falta de voluntad política para resolver el conflicto.

«En Venezuela, y puedo estar equivocada, no existe voluntad política ni de una parte ni de la otra, porque ambas partes de manera miserable y egoísta han encontrado su modus vivendi y de calidad dentro de ese conflicto y les ha importado un pepino lo que le pase al resto de la ciudadanía».