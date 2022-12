El panorama de Venezuela para 2023 según Colette Capriles, Elsa Castillo y Tamara Herrera #ConLaLuz

Este martes la politólogo Colette Capriles, la educadora Elsa Castillo y la economista Tamara Herrera conversaron con la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, y presentaron su panorama para el país en el venidero año 2023.

La seguridad económica, según Tamara Herrera

La economista Tamara Herrera inició la conversación analizando la situación económica actual que atraviesa Venezuela y reflexiona que la estrategia política-económica costó muchos sacrificios.

“Se le fue de las manos, se quebró ese esquema, no tiene resistencia y depende de las divisas que puede poner el BCV y hay problemas en esa área. Si va a retornar sobre sus pasos de contraer el gasto público que fue sobre los hombros de los trabajadores y servicios públicos”, comentó.

Para Herrera el gobierno “se pasó de maraca” con la estrategia para salir de la hiperinflación en el país. “Todo descansó en la parte dura, en la recesión. Se les fue de las manos y tenemos amenaza de volver a una hiperinflación en 2023”, sostiene.

La economista dijo que los trabajadores públicos son los que más han sufrido por la reducción del tamaño del Estado, pues sobre sus hombros se ha puesto el mayor peso.

La especialista se refiere también a la importancia de las negociaciones porque allí se puede aspirar que los tres actores involucrados promuevan cambios institucionales para atraer el capital.

“Venezuela necesita atracción de capital. Este país esconde la información estadística, no atrae al capital. Reforma tributaria que no atrae capital, concepto de la propiedad privada que no atrae capital, un TSJ que no da garantías, dónde se dirimen los acuerdos”, añade.

Para Herrera el país está con un lastre que la economía no despegue con la fuerza que pueda tener. “Hicieron algo para favorecer el espacio de la transacción del bolívar que tuvo un impacto en la inflación y una dolarización en la banca que era disfuncional y la volvieron torpe”, afirma sobre el Impuesto a las grandes transacciones financieras.

La cuestión social, por Elsa Castillo

La docente y dirigente de la Federación Venezolana de Maestros, Elsa Castillo, denunció que un trabajador debe tener dos, tres o hasta más empleos. Esto redunda en una situación de números de horas de trabajo donde no es posible cumplir las horas de descanso”.

La educadora insistió en que los trabajadores se encuentran en una situación precaria. “Los trabajadores en Venezuela estamos en condiciones de esclavitud moderna”.

Castillo afirma que muchos trabajadores se están ayudando con otras entradas de dinero que hacen a través de segundos y terceros empleos, independientemente de cuál sea su estatus educativo.

“Si tiene un título de pregrado o postgrado y entiende que con eso no lleva la comida y las medicinas a la casa, la persona termina haciendo y vendiendo tortas. Terminó haciendo reingeniería familiar”, añade.

Castillo agrega que en Venezuela, debido a la crisis económica, hasta los ladrones se han reinventado, aunque lamenta que muchos de ellos hayan encontrado nuevas formas de delinquir en lugar de formas de insertarse en la sociedad.

“Es muy doloroso es que los niños y adolescentes abandonaron los centros educativos y están trabajando, los ves vendiendo caramelos en el transporte y el metro”, suma.

El panorama político, en la vista de Colette Capriles

Para la analista Colette Capriles el método que se ha utilizado en Venezuela tiene un límite, que está establecido por lo político. Capriles insistió en que Maduro debería hacer gobierno para estabilizar la economía.

Capriles afirma que es posible que con el diálogo se cree una presión importante para que el gobierno pueda recuperar cierta confianza doméstica, interna y externa y pueda arriesgarse a reconstruir sus mecanismos de estabilización sobre una base menos volátil y con su horizonte hacia 2024.

“Si bien no es probable que se produzca una negociación formal si es probable que se mantengan las conversaciones entre la oposición y el gobierno para que se fije una agenda, que no se revele antes de enero”, estima

La politólogo advierte que hay factores y obstáculos que pueden torpedear las conversaciones, pero estima que hay más temas como la agenda opositora, el deseo del gobierno de aliviar las sanciones, el gobierno interino que pueden mantener la mesa de diálogo abierta.

“La negociación hasta ahora, comenzamos la negociación con un primer buen resultado que es tener fondos de la nación para escuelas y hospitales, es un gran logro porque las dos partes tuvieron que ceder”, reflexiona Capriles.

La analista afirma que aunque hay una batalla política de cara a la opinión pública, lo cierto es que el acuerdo suscrito en México hace ganar a la población que más lo requiere.

“Si pudiéramos volver a enmarcar la negociación en que lo primero es la gente, empezaríamos no tanto por ocuparnos de una fecha de elecciones o condiciones electorales, que son relativamente fáciles de negociar, deberíamos preocuparnos de acuerdo en ese marco institucional”, continúa.

Capriles culmina diciendo que “tenemos que llegar a unas elecciones con la claridad de recuperar la institucionalidad”.

Los deseos para Venezuela

“Mi fantasía es que sea la sociedad la que presione, porque los tres actores que están en las negociaciones (EEUU, gobierno y oposición) cada uno tiene sus dinosaurios que no quieren que esto avance”, insiste Herrera.

Para la economista el empuje de que las negociaciones son fundamentales, es el mayor esfuerzo que debe hacer la sociedad para que se complete. “Si logro hacer los cambios y el rescate institucional, si logro flexibilizar las sanciones tengo que seguir avanzando con mucha lucidez y claridad, no importa que hay todo ese ruido, porque sino se avanza allí no habrá forma de que Venezuela pueda aspirar a tener financiamiento de organizaciones multilaterales”, considera.

Para Colette Capriles el proceso de negociación tiene que convertirse en un espacio central de formulación de demandas de la sociedad hacia los políticos que tenga propuestas y escrutinio.

“La sociedad tiene multiplicidad de demandas por resolver, que se tiene que construir una ruta consensuada y algo que esté en la mesa de negociación en lo inmediato, mediato y futuro. Vamos a tener muchos años de negociación porque el daño que se ha hecho es muy grande”, subraya.

La politólogo sostiene que como venezolanos es necesario reencontrarnos con la idea del consenso diverso y plural es algo que tenemos que aprender, allí debemos enfocarnos, pero con la nación por delante

“Si aspiramos a un cambio libre y democrático de gobierno, la oposición tiene aspiraciones legítimas de gobernabilidad, pero si no hay ruta clara de estabilidad el país entrará en un camino más grande de inestabilidad”, sentencia.

Elsa Castillo enfatiza que los trabajadores debes seguir exigiendo la restitución de los derechos laborales para que se construya la estabilidad. “Necesitamos resolver el país”, precisa.

La profesora Castillo reitera la necesidad que tiene Venezuela de ir a un pacto de gobernabilidad que debe ser firmado por todos los actores políticos, sociales y sindicales del país.

“Si no vamos a un pacto de gobernabilidad aquí no va a haber paz para nadie, ese pacto es necesario y urgente. Recuperar una práctica similar al Pacto de Punto Fijo estaríamos recuperando algo por la Nación, nuestros niños y los venezolanos”, añade.