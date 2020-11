Docentes del interior del país rechazan nuevas tablas salariales este #11Nov

Los docentes de distintas regiones del país realizaron una nueva protesta ante los bajos salarios que perciben. Este miércoles, 11 de noviembre, el gremio de educación cumplió con la protesta nacional convocada por la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en rechazo a las nuevas tablas salariales impuestas por el Ministerio de Educación.

A través de las redes sociales se pudo conocer que los educadores se movilizaron junto a la sociedad civil en los estados Aragua, Cojedes, Lara y Portuguesa, donde recorrieron las principales calles y avenidas. En algunas ciudades, llegaron hasta las plazas Bolívar para exigir respeto a sus derechos laborales.

En el estado Lara hubo presencia de efectivos policiales que fueron desplegados en las inmediaciones de la concentración del gremio de educación para “intimidar” la protesta; sin embargo, no se registraron confrontaciones.

Docentes de Maracay denuncian que el salario es insuficiente

Los maestros de la Coalición Sindical del Magisterio de Aragua protestaron este miércoles en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en rechazo a las nuevas tablas salariales que ha determinado la administración de Nicolás Maduro.

La docente Yolanda Rengifo dijo a VPItv que este miércoles estaban en las calles en defensa de la educación venezolana y del salario digno que merece el gremio. Además hizo una invitación a todos los trabajadores y sindicatos del país a una manifestación que se llevará a cabo el próximo el 18 de noviembre, para exigir mejores condiciones laborales.

#NoticiasVPItv Primera Emisión | #11Nov Maestros del estado #Aragua se manifiestan en contra de las nuevas tablas salariales. Aseguran que no pueden comprar "ni un cartón de huevos". Reportó: Reinaldo Campins (@ReyCampins). ¡Conéctate ya! #EnVivo: https://t.co/KNB6OJ7qTv pic.twitter.com/5Rz5N1UTIV — VPItv (@VPITV) November 11, 2020

En Cojedes y Portuguesa también protestaron

En horas de la mañana un grupo de docentes de San Carlos, estado Cojedes, trancó la avenida Ricaurte para exigir mejores condiciones laborales y salariales. Los manifestantes invitaron a sus colegas a no incorporarse a clases bajo ninguna modalidad, tras el incumplimiento de sus derechos laborales y contrato colectivo.

#11Nov | #Cojedes #Protesta Vía @Class987FM: Docentes cojedeños protestaron en la avenida Ricaurte de #SanCarlos, por exigir mejoras en las condiciones laborales y salariales que presentan. Invitaron a los docentes a no incorporarse a clases en ninguna modalidad @ReporteYa pic.twitter.com/3CWZp3ox72 — Porlavisión (@porlavisioncom) November 11, 2020

Un grupo de docentes de la Coalición Sindical del Magisterio del estado Portuguesa se concentró en la Plaza Bolívar de la ciudad de Acarigua para rechazar “categóricamente” el nuevo salario de cuatro dólares quincenales que reciben los docentes del país.

“Hoy estamos en la Plaza Bolívar de Acarigua, hicimos una cadena humana para rechazar categóricamente ese aumento que es tan malo y humillante que ni siquiera el gobierno nacional se atrevió a anunciarlo, ni Nicolás Maduro, ni Aristóbulo Isturiz. Esto conlleva a que un docente gane en promedio 4 dólares, incluyendo los cesta tickets. ¿Cómo pretende el gobierno que vivamos con una quincena de 4 dólares?, esto es humillante”, dijo Iván Bracho, presidente del sindicato de docentes en esta entidad.

Bracho insistió en que los docentes deben mantenerse en las calles para que el Ejecutivo entienda que los profesores no merecen un salario “de miseria y hambre”. De igual forma añadió que, “un educador con hambre no enseña y un estudiante con hambre no aprende”, por este motivo se mantendrán en las calles exigiendo sus derechos laborales.

“Basta de los bajos salarios”, dicen los maestros de Lara

El Magisterio del estado Lara se concentró en la Zona Educativa de Barquisimeto en rechazo a las nuevas tablas salariales. El profesor Luis Arroyo del Colegio de Profesores dijo a VPItv que rechazan la burla y el desprecio de las autoridades nacionales ante el aumento salarial de 4 dólares quincenales, el cual sigue sin alcanzarles para nada.

“Allí se introdujo un petitorio en el Ministerio de Trabajo y evadiendo eso dan un tabla salarial que es una burla. Nosotros rechazamos y exigimos que se cumpla el petitorio y el articulo 91 de la Constitución. Nosotros vamos a seguir en las calles, sea o no semana de flexibilidad, para tener un salario digno, para comer bien, para poder tener vestimenta y para cumplir con nuestra sagrada misión de enseñar”, dijo el docente.

Según la información del medio digital, la protesta de los maestros en esta entidad estuvo rodeada por cuerpos de seguridad para intimidar a los educadores que exigen mejores condiciones de trabajo y un salario digno.

Foto cortesía de: @Class987FM