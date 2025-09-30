Luego de que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, asegurara la semana pasada que el interés por estudiar la carrera docente aumentó un 4% entre los bachilleres que solicitaron ingreso a las universidades, docentes en ejercicio desestiman tal aseveración, pues la realidad del país muestra otra situación.

«De 400.000 aspirantes, casi 20.000 optaron por educación», dijo Rodríguez el 24 de septiembre, durante una clase magistral en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson (Unem).

Pero en los pasillos de las federaciones de maestros y en los foros gremiales, la respuesta fue un eco seco: incredulidad y un llamado a aterrizar en esa cruda realidad.

Durante un conversatorio en el auditorio de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), un panel conformado por destacados expertos en Educación fueron tajantes: «La falta de generación de relevo docente se ha convertido en un daño colateral de la crisis educativa venezolana».

El profesor Orlando Alzuru, director de Finanzas de la Fundación para el Desarrollo Integral del Docente, indicó que la desmotivación por la carrera docente no es un capricho; «es el cóctel letal de sueldos de miseria, abandono del Estado y una migración que se lleva a los mejores como si fueran equipaje de mano».

Alzuru recordó que un profesor universitario como él apenas roza los 3 dólares mensuales, un salario que «no alcanza ni para el café de la mañana».

La verdad en la cara

El plato fuerte del conversatorio lo sirvió el profesor Tulio Ramírez, investigador y director del Doctorado en Educación de la Ucab, que llegó con gráficos en mano y un diagnóstico contundente: «Olvídense de ese 4%: La matrícula en Pedagogía se desplomó de 100.000 estudiantes en 2008 a 28.000 en 2022, un 70% menos. Los egresos cayeron 80%, y si la tendencia sigue, para 2030 no quedará ni un solo profesor graduado fresco del horno», dijo.

Ramírez, con el peso de más de una década de investigación a cuestas, proyectó cifras de universidades como la Upel, la UCV y la Ucab: «Cada año perdemos 1.208 egresados potenciales; en una década, eso suma 12.000 ausentes en las aulas».

Indicó que el déficit de docentes en el país ya ronda los 100.000 a 200.000 maestros, según estimaciones gremiales, porque el gobierno no presenta datos oficiales desde hace años.

«En matemáticas, física, química y biología –las reinas de la ciencia–, la sequía es desértica. El Pedagógico de Caracas graduó un solo matemático», añadió.

Ramírez instó a la audiencia –un centenar de docentes de diversos niveles- a no tragarse el anzuelo de la normalización. «Esto no es un bache; es un abismo estructural. Exigimos inversión real, no parches de optimismo».

Sin maestros no hay calidad educativa

Por su parte, Carmen Teresa Márquez, presidenta de la FVM, volvió a hacer un llamado a respeto por el magisterio y a tomar en cuenta sus reclamos. «Sin maestros dignificados, con sueldos que humillan, no hay calidad posible. Ese 4% que celebra el ministro es un espejismo: ¿quién se queda a enseñar si al egresar te esperan 6 dólares al mes, como le pasa a un doctorado en desarrollo con 20 años de aula?», dijo.

Márquez, que ha visto generaciones enteras desertar, subrayó lo obvio: la migración no es aventura, es supervivencia.

«Hemos perdido relevo porque el Estado nos trata como estorbo, no como pilar», sentenció.

El cierre lo puso María Cerezo, secretaria de Organización de la FVM, moderadora del evento. «Gracias por venir, por no rendirnos. Sigamos exigiendo, porque la educación no es un lujo; es el oxígeno de Venezuela».