Este lunes comenzó la tercera fase del Sistema Nacional de Ingreso (SNI) gestionado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), un proceso clave para que miles de bachilleres venezolanos opten por cupos en universidades públicas para el primer semestre de 2026.

La etapa, que se extenderá hasta el 10 de octubre, permite a los aspirantes no asignados en las dos rondas previas (agosto y septiembre) o a quienes deseen ajustar sus opciones, postularse a nuevas carreras y universidades.

El proceso, que este año registró más de 424.000 inscritos, según la Opsu, ofrece la posibilidad de seleccionar hasta seis opciones académicas, incluyendo la misma carrera en diferentes instituciones, sedes o extensiones.

No obstante, el mecanismo no ha estado exento de críticas, debido a la escasa disponibilidad de carreras en el portal oficial y, en particular, por la notable ausencia de opciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la institución pública más emblemática del país.

Reportes de usuarios y medios independientes destacan que, al intentar modificar sus postulaciones, el sistema ofrece un número reducido de alternativas académicas, a menudo limitadas a universidades lejanas o programas no alineados con las preferencias de los estudiantes.

«El portal presenta pocas alternativas en universidades lejanas a sus sitios de residencia o carreras que no son de su gusto«, señalan denuncias recopiladas en redes sociales y portales de noticias, donde bachilleres expresan frustración por la falta de diversidad en la oferta visible. Esta limitación se atribuye a la saturación del sistema y a la priorización de factores como el rendimiento académico y la cercanía geográfica, lo que deja a muchos sin opciones viables en su área de interés.

Cómo modificar las opciones

Los interesados deben acceder al portal oficial sni.opsu.gob.ve, utilizando su cédula de identidad y contraseña. Quienes necesiten soporte pueden comunicarse al 0800-OPSUSNI (0800-6778764) o gestionar su cuenta directamente en la plataforma.

Fuentes oficiales indican que esta fase responde a la necesidad de redistribuir cupos no tomados en las etapas anteriores, marcadas por críticas debido a fallas técnicas y retrasos en la publicación de resultados.

Los aspirantes que no obtengan un cupo podrán usar el certificado de participación del SNI para postularse a universidades privadas. La OPSU recomienda a los usuarios ingresar al sistema con prontitud, dado el historial de saturación del portal, y mantenerse atentos a las actualizaciones a través de los canales oficiales, como las cuentas de X @MinEduSuperior y @OPSUVenezuela.