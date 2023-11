La audiencia preliminar contra John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) detenido desde el pasado 30 de agosto, fue diferida para el próximo lunes 20 de noviembre, según informó su abogado defensor Joel García.

García, quien se encontraba este lunes a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas, aseguró que el estudiante universitario estuvo desde las 7 de la mañana de este 13 de noviembre en las instalaciones del ente judicial, pero no ser realizó la audiencia.

“Jurídicamente, no hay elementos suficientes para llevar a juicio a Álvarez; ahora, ¡}¿cuál es el sinsabor? Una justicia tardía no es justicia; esto es lo que llamamos la ‘B’ de banquillo en dogmática jurídica. Mientras tanto no se haga la audiencia, la persona está detenida, presa en un proceso en incertidumbre y eso es lo que pasa en Venezuela”, dijo el abogado tras el diferimiento de la audiencia.

García aseguró que Álvarez envió un mensaje a sus familiares y a Venezuela, de que se mantiene “firme” y que es inocente. “En consecuencia, jamás y nunca podrá ser condenado, porque no ha cometido delito alguno”, sostuvo el jurista.

Familiares y amigos del estudiante estuvieron en los alrededores del Palacio de Justicia en apoyo a Álvarez. La mayoría tenía fe de que este lunes el joven fuera liberado.

“No esperamos sentencia, esperamos libertad plena, porque es inocente. No tienen pruebas, esperemos que el juez sea consciente y competente; él es un estudiante que merece estar en su aula, con su familia; estamos apoyándolo hasta que lo liberen, tenemos fe en Dios”, dijo Eleini Echarris, familiar del estudiante.

Echarris informó que pudo ver a John el pasado domingo y tenía problemas de movilidad y afecciones respiratorias. “Ayer estaba cojeando, porque le dolía muchísimo. Ya por su ojo izquierdo no ve y no sabemos si pueda recuperarlo”, afirmó.

Wendelin Peña, madre de Álvarez, reiteró que lamentablemente John sigue complicado de salud, pero que está muy atento a lo que ocurre con su caso.

Quién es John Álvarez y por qué está preso

Álvarez fue detenido el pasado 30 de agosto y sometido a desaparición forzada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y presentado en tribunales el 1 de septiembre; desde esa fecha se encuentra privado de libertad en un calabozo policial de la PNB en La Yaguara, Caracas.

Álvarez fue torturado por parte de quienes lo privaron de libertad. Además, lo vincularon al caso de los seis sindicalistas detenidos y sentenciados a 16 años de prisión por supuestos actos de conspiración.

Tras las torturas, Álvarez ha tenido comprometida su pierna izquierda con una lesión que va desde el glúteo hasta la rodilla, tiene perdida parcial de la vista del ojo izquierdo y problemas renales.

A pesar de todos los padecimientos médicos que presenta, el estudiante universitario no ha sido llevado a recibir atención médica especializada.

Con información de Mairet Chourio

