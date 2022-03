De vuelta a las aulas: ¿en qué condiciones regresarán las clases semipresenciales en la UCV?

La Universidad Central de Venezuela (UCV) retomará las clases en formato semipresencial, luego de dos años de pandemia del COVID-19, según la decisión del Consejo Universitario (CU), el pasado 2 de marzo. Sin embargo, las condiciones de la institución distan de ser las ideales para recibir a los estudiantes.

En medio de una crisis presupuestaria, con profesores que se niegan a volver por los bajos salarios y sin dotación de implementos de bioseguridad, varias facultades de la UCV reiniciarán actividades de forma oficial en las próximas semanas.

«Las becas estudiantiles no existen, básicamente. El comedor, aunque se rehabilitó, no está abierto y ahorita hay una crisis de gasoil bastante fuerte que está imposibilitando que las unidades de transporte de la universidad funcionen», expresó Jesús Mendoza, consejero universitario. No obstante, apoyó el regreso a las aulas.

«El estudiante, al ver dos años paralizado su futuro, no está viendo si no hay becas, comedor o no tiene transporte interno: lo que quiere es ver clases. La universidad tiene que arrancar, porque aparte estamos teniendo unos trabajos de obras que se están politizando. Si no volvemos, lamentablemente el chavismo va a ocupar una universidad que es autónoma y que tiene sus propias normas», puntualizó.

Aseguró que, debido a la paralización de la UCV desde el 13 de marzo de 2020 (primer día de pandemia en Venezuela), la deserción estudiantil alcanzó el 45 % para marzo de 2022.

Mientras algunas facultades han accedido a reiniciar, como la Facultad de Humanidades y Educación o la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, otras rechazan el llamado a la semipresencialidad por falta de espacios habilitados y déficit de profesores, como la Facultad de Odontología, explicó Mendoza. Por otro lado, desde hace algunos meses, la Facultad de Medicina y la Facultad de Ingeniería han ofrecido clases mixtas a sus inscritos.

Estudiantes y autoridades de la Facultad de Odontología #UCV @facoucv, desmontaron cifras y mentiras que la Arq. Dulce Medina informó a través de cadena nacional en una alocución junto a @delcyrodriguezv y @JacquelinePSUV en la celebración del tercer aniversario de la @MVzlaBella pic.twitter.com/T387RtbYVV — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 2, 2022

Ejercicio voluntario de docencia

De acuerdo con el CU, el retorno a la UCV es completamente «voluntario». Sin embargo, profesores y profesoras han manifestado su negativa a volver por los bajos sueldos y la falta de beneficios laborales.

«El gobierno acaba de hacer la aprobación de un incremento salarial que nadie conoce, que no ha sido publicado en gaceta oficial y que solamente se conoce a través de la información de medios digitales. Por lo tanto, el ingreso real de un profesor universitario en este momento es absolutamente confuso. Pero en la tabla salarial actual se establece que el profesor que más gana, que es el profesor titular de dedicación exclusiva, gana 11 dólares al mes», indicó Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv).

En enero de 2022, solo la canasta básica se ubicó en 448 dólares, de acuerdo con los datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas).

Ayer el consejo universitario de la UCV llamó a clases semi-presenciales. La única forma que esto lo acaten los profesores, obreros y empleados es si ajustan los sueldos y salarios. Tengo amigos/colegas docentes de planta de la Fac. De Odontología y me lo dijeron bien claro: no — Ivette Contreras (@iacontreras) March 4, 2022

Si bien los representantes estudiantiles han solicitado a los profesores que se reincorporen, Márquez señaló que, si no hay recursos para el funcionamiento institucional, difícilmente los docentes pueden regresar a las aulas de clases.

«Las propias autoridades dijeron que las condiciones socioeconómicas de todos quienes laboramos en la universidad venezolana no están dadas. Los salarios no nos permiten cubrir nuestras necesidades», dijo el presidente de Apucv.

La falta de presupuesto es un problema que la UCV ha denunciado desde hace más de cinco años al Estado. En octubre de 2021, Cecilia García Arocha, la rectora de la casa de estudios, aseguró que la institución necesitaba 372.846.976.902 de bolívares digitales para gastos de funcionamiento, monto del cuál se había aprobado solo el 1,30 % para el 2022.

Todavía en obras

El 17 de junio de 2020 se desplomó un pedazo del techo del pasillo frente a la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela. El suceso levantó alarmas sobre el estado del campus, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde principios de siglo.

Frente al evidente estado de deterioro del lugar, Nicolás Maduro creó una «Comisión presidencial», destinada a rehabilitar los espacios de la UCV, bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Esta comenzó a trabajar a mediados de 2021. Para marzo de 2022, hay espacios que todavía se mantienen en restauración, como la Facultad de Farmacia.

«El gran problema que tiene ahorita la Facultad de Farmacia es que la Comisión Presidencial está con una operación tortuga con los trabajos. Los salones están patas arribas, igual que los laboratorios, y los profesores no están de acuerdo en dar clases en una facultad que está prácticamente en obras», apuntó Mendoza.

La #UCV afronta grandes retos: La EEPA lleva +200 días sin sede, el chavismo impulsa una reforma a la Ley de Universidades, debemos volver a nuestros espacios, y las autoridades cancelan las sesiones del Consejo Universitario. No más faltas de respeto a los UCVistas.#CUSesionaYA pic.twitter.com/8YE0gQ7puD — Cristians Carrasquel (@cristians_01) February 9, 2022

220 días desde que se incendió la EEPA UCV. 220 días desde que la rectora de la universidad nos bloqueó por decirle las cosas a la cara y exigirle respuestas. 220 días en los que los eepistas no hemos olvidado a qué huele que te prendan el futuro en llamas de incertidumbre. pic.twitter.com/kK57Fg02cc — Mafer Villalobos (@mafevillaloboss) February 4, 2022

En el caso de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV no hay respuesta de las autoridades sobre la sede. El sitio sufrió un incendio el 30 de junio de 2021, que dañó gravemente su interior.

«Lamentablemente, la Escuela de Estudios Políticos actualmente es el vertedero de basura de los trabajos que se están haciendo en la universidad, y ni el gobierno o las autoridades locales dan respuesta», aseguró Mendoza.