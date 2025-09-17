Continuarán lluvias por paso de la onda tropical 35 sobre Venezuela

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) aseguró que este miércoles, 17 de septiembre, continuarán las lluvias en zonas de Venezuela por la presencia de la onda tropical número 35 de la temporada.

En su canal de Telegram detallaron que en «horas de la madrugada y mañana nubosidad de parcial a fragmentada sobre la mayor parte del territorio, con desarrollo de mantos nubosos generando lluvias o lloviznas en áreas de Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la Región Insular, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia».

Después del mediodía habrá lluvias de intensidad variable en gran parte del país, con más frecuencia en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Falcón, los Andes, Zulia, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas y Portuguesa.

Se forma tormenta tropical Gabrielle en el Atlántico

El Inameh también anunció que la depresión tropical número 7 se transformó en la tormenta tropical Gabrielle, ubicada en el Atlántico central tropical. Explicaron que el fenómeno no representa riesgo directo para Venezuela.

Mientras que el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos destacó que Gabrielle «se está moviendo hacia el nor-noroeste cerca de 22 mph (35 km/h). Se anticipa un movimiento errático hacia el noroeste a oeste-noroeste a una velocidad de avance reducida a través del Atlántico central tropical y subtropical durante los próximos días».

Hasta el momento tiene vientos máximos sostenidos de hasta 75 kilómetros por hora y se pronostica que tenga pocos cambios en su fuerza durante las próximas 48 horas. El organismo alertó que podrían intensficarse durante el fin de semana.

«Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 175 millas (280 km) desde el centro, principalmente en el semicírculo del este de la tormenta», agregó el NHC.

Además, una perturbación (2) asociada a la onda tropical número 38, aún en las costas africanas, tiene una probabilidad de 20 % de ser una formación ciclónica mayor para los próximos siete días, según las estimaciones que ofreció el Inameh.