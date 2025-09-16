El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la onda tropical número 35 entró a Venezuela en las últimas horas, lo que incidirá en el incremento de las lluvias en las próximas horas sobre diferentes zonas del país.

En su canal de Telegram, el organismo dijo que a excepción de una parte del estado Sucre y Bolívar, en el oriente y sur venezolano respectivamente, la onda no está asociada a mayor nubosidad.

«Persiste nubosidad de parcial a fragmentada en buena parte del territorio nacional y se aprecia desarrollo de actividad convectiva asociada a lluvias de variada intensidad en áreas de Sucre, oeste de Bolívar, Amazonas, este de Apure/Barinas, sur de Miranda y este de La Guaira», detalló la agencia climática nacional en sus condiciones del clima en el país a las 3:00 de la tarde de este 16 de septiembre.

Más temprano, informaron que después del mediodía se esperaba, por el calentamiento diurno, un incremento de la actividad lluviosa, especialmente en Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Cojedes, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa, los Andes (Mérida, Táchira y Trujillo) y el Zulia.

Cuántas ondas tropicales pasarán por Venezuela

En abril pasado, el presidente del Inameh, Reidy Zambrano, dijo que de las 55 0 60 ondas tropicales que se espera se formen en el Atlántico durante la actual temporada, de 40 a 45 de ellas pasarán sobre el territorio nacional.

Actualmente, de las 38 que se han originado, 30 de ellas pasaron sobre el país. Algunas, entre los meses de julio y agosto, dejaron daños significativos en regiones de los Andes, los Llanos occidentales y centrales, además de inundaciones en diversas comunidades de Amazonas, Bolívar, Monagas y Delta Amacuro por el desbordamiento del río Orinoco.

Zambrano resaltó sobre las ondas tropicales que «al encontrar condiciones favorables, pueden evolucionar en el mar Atlántico a depresiones tropicales, tormentas o huracanes. En el Caribe, se recordó el caso del ciclón Beryl en 2024, que batió récords y dejó afectaciones en la región oriental de Venezuela».