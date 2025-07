Colegio de Enfermería de Caracas rechaza detención de Yanny González

La junta directiva del Colegio de Enfermería de Caracas rechazó la detención de la presidenta de este gremio en el estado Barinas, Yanny González, que ocurrió la tarde de este martes 22 de julio.

A través de un comunicado expresaron su condena al arresto de González, medida que calificaron como «una grave violación a los derechos humanos, gremiales y ciudadanos, y se inscribe dentro de un patrón alarmante de persecución sistemática contra líderes y lideresas del gremio de enfermería en Venezuela».

Esto, a juicio de la institución, porque han sido las y los enfermeros quienes se han encargado de elevar la voz por la defensa de salarios dignos, mejores condiciones laborales y el respeto a la profesión.

«La enfermería no está sola»

«Desde esta organización gremial exigimos la liberación de la licenciada Yanny González, así como el cese de toda forma de hostigamiento, criminalización y persecución en contra de la licenciada Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermería de Caroní, y de todos los dirigentes que hoy enfrentan represalias por ejercer legítimamente la representación de sus agremiados».

A Moreno la intentaron apresar el pasado viernes 18 de julio en el estado Bolívar, pero al no encontrarse en su vivienda detuvieron a su esposo Ángel Rivas. En esa región, en las últimas semanas, arrestaron al secretario general del Partido Centro Democrático, Yandir Loggiodice, al dirigente sindical de la CVG-Baxilum, Fernando Serrano, e intentaron hacerlo con la enfermera.

El Colegio de Enfermería de Caracas hizo un llamado a la comunidad internacional «sobre este contexto de represión que vulnera los principios fundamentales de la libertad sindical, participación gremial y el derecho a la defensa de la salud. La enfermería no se calla, no se rinde y no está sola», dijeron.

Estas detenciones se inscriben dentro de un patrón en el que han apresado en los últimos meses a unos 100 trabajadores petroleros, según denuncia el sindicalista venezolano en el exilio Iván Freites. Se trata de personas que laboran en las principales refinerías del país en los estados Anzoátegui, Carabobo y Falcón.