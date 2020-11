Biólogo venezolano Jon Paul Rodríguez recibe Premio al Liderazgo en Conservación

La Sociedad Zoológica de Chicago (CZS, por sus siglas en inglés) reconoció la trayectoria del científico venezolano Jon Paul Rodríguez, presidente de la ONG ambientalista Provita y presidente de la Comisión para la Supervivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn).

El biólogo recibió la distinción este 12 de noviembre en la celebración virtual de los Premios al Liderazgo en Conservación 2020. En la gala, transmitida por Internet por las restricciones debidas al COVID-19, recibió la Medalla de Conservación George B. Rabb 2020.

Rodríguez es Ph.D. e investigador en el Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic). En 2019 recibió el Premio Whitley Gold Award, el llamado “Oscar verde”, por el Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña (Amazona barbadensis), un ave venezolana amenazada de extinción, en la Península de Macanao en la Isla de Margarita.

El último censo en la isla de Margarita (Nueva Esparta, noreste de Venezuela) cifró en más de 1.600 la población de esta ave, más del doble que hace tres décadas.

El galardón

La CZS entrega los Premios al Liderazgo en Conservación desde el 2003 con el fin de reconocer cada año a las personas que han tenido impactos y compromisos significativos con la conservación y el bienestar de la fauna silvestre, tanto a nivel local como mundial.

Jon Paul Rodríguez ocupa la presidencia de la Comisión para la Supervivencia de las Especies desde el 2016, cuando se convirtió en la primera persona fuera de Europa o América del Norte en tener este cargo. Esta es una red basada en la ciencia en la que participan más de 10.000 expertos voluntarios de todo el mundo y que trabaja para abordar problemas urgentes de conservación de especies y desarrollar colaboraciones con programas dentro de Uicn.

“Cada año, celebramos los logros de una persona que comparte nuestra misión de inspirar el liderazgo de la conservación al involucrar a las personas y las comunidades con la vida silvestre y la naturaleza y liderar la lucha por la defensa y el bienestar de los animales”, dijo Stuart Strahl, presidente y director ejecutivo de CZS, que administra el zoológico de Brookfield.

“La Sociedad Zoológica de Chicago se complace en honrar al doctor Rodríguez por ser un verdadero líder en la comunidad de conservación y por compartir nuestra pasión por proteger el ecosistema y la vida silvestre”, añadió Strahl.

Sobre la SC y Provita

La Sociedad Zoológica de Chicago es una organización privada sin fines de lucro que opera el Zoológico de Brookfield en un terreno propiedad de Forest Preserves of Cook County. Es conocida en todo el mundo por su papel internacional en el manejo de poblaciones animales y la conservación de la vida silvestre.

Su Center for the Science of Animal Care and Welfare está a la vanguardia del cuidado animal que se esfuerza por descubrir e implementar enfoques innovadores para el manejo de animales en zoológicos. Brookfield Zoo es el primer zoológico del mundo en recibir la marca de certificación Humane Certified ™ por el cuidado y el bienestar de sus animales, cumpliendo con los rigurosos estándares de certificación de la American Humane Association.

Mientras que Provita es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987. Busca combatir la pérdida de la biodiversidad de Venezuela, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, la Institución ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies amenazadas emblemáticas, hasta ensayos de alternativas de desarrollo para comunidades rurales e indígenas.