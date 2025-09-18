La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su competencia en el caso de Venezuela tras la sentencia de agosto de este 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló en contra de la decisión del gobierno de Hugo Chávez de salir del sistema.

Ante esto, en un comunicado de prensa, dijeron que solicitarán a la gestión chavista en el país le permita la entrada a representantes de la Comisión para una visita “in loco” que piden se realice en el último trimestre de este año.

“La Comisión reafirma su competencia para monitorear la situación de derechos humanos en el país, recibir y tramitar peticiones y casos, y otorgar medidas cautelares. Además, informa a la comunidad internacional que solicitó anuencia para realizar una visita in loco en el último trimestre de 2025, a fin de observar de primera mano la situación de derechos humanos y, especialmente, las condiciones de las personas privadas de libertad en el Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I (Helicoide)”, dijeron en el boletín.

Pese a la petición, el chavismo denunció la Convención Americana de Derechos Humanos en el último periodo de gobierno de Hugo Chávez y durante el primer sexenio de Nicolás Maduro se retiraron de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cidh: Instituciones en Venezuela no son independientes

La CIDH alega que las instituciones que deben garantizar los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos carecen de independencia. Al igual las señala de ser “instrumentos de represión estatal para asegurar la permanencia de un régimen autoritario”.

Pese a que Miraflores desconoce a la Comisión, desde el órgano han continuado emitiendo medidas cautelares de protección a favor de personas privadas de libertad por razones políticas y el año pasado, en un duro informe, aseguraron que las autoridades cometen “terrorismo de Estado”, en especial antes, durante y tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

El 28 de ese mes la población venezolana salió a votar para escoger un nuevo mandatario y el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Maduro aunque después de un año sigue sin presentar las actas de votación que certifiquen esa victoria.

En cambio la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática mostró en un sitio web independiente más del 85 % de las actas con las cuales sostienen que el triunfo recayó en su abanderado, Edmundo González Urrutia.





