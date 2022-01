Diecinueve días van ya de 2022 y las conversaciones frecuentes en estos días son: «A mi hermano le dio covid; estuvo aislado el 31» o «mi esposa tiene una gripe fuerte, pero no es covid». A la preocupación por el nuevo coronavirus, en estas semanas aumentado por su variante ómicron, se suman los tradicionales resfriados o gripes producto de las fechas decembrinas, que hacen que los venezolanos casi agoten las existencias de medicamentos sin prescripción para combatir algunos de sus síntomas.

En un recorrido por varias farmacias en Caracas, el equipo de Efecto Cocuyo constató que las personas buscan masivamente antigripales, jarabes y hasta antibióticos para aliviarse esas «gripecitas».

«La gente viene buscando antigripales, antialérgicos y jarabe para la tos; pero también antidiarreicos, porque varias personas han tenido males estomacales», dijo un empleado de la farmacia Pharma Atencion.

Azitromicina y Amoxicilina son los antibióticos más buscado por las personas.

«La mayoría de la gente se automedica, vienen buscando mucho azitromicina, paracetamol, atamel. Se llevan el medicamento que uno tenga, ya la gente no exige como antes». Comentó José Rodríguez empleado de la farmacia Asunción, en Sabana Grande.

Vitamina C y antialérgicos son también los medicamentos más buscados por las personas para contrarrestar la gripe.

«Compran mucho antigripales, vitaminas, antialérgicos y amoxicilina. En los últimos días han venido muchas personas con dolores de garganta y lo mucho que le puedo recomendar es ibuprofeno», dijo Diana, supervisora una farmacia en la parroquia Candelaria.

«Las personas que han venido dicen sentir malestar en los huesos, mucha tos y congestión. Asocian los síntomas con el chikungunya. Hemos vendido muchos jarabes para la tos, estos días», comentó un empleado de una farmacia en Chacao.

Infusiones para el resfriado

Los remedios caseros también siguen siendo opción para muchas personas. «Hago un té de limón y malojillo y me bebo un antialérgicos por las noches, y así combato la gripe», dijo Elisa Sosa.

Elisa dice que aunque sabe que el COVID-19 domina, no toda enfermedad que exista en estos tiempos es producto del coronavirus. «Aunque no ha hecho mucho frío, en esta época siempre hay brotes de gripe. Así que no todo es covid», dijo.