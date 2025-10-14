Activistas venezolanas recibieron este martes el Premio Hillary Rodham Clinton 2025, por su «valiente posición» en la lucha por los derechos de los presos políticos. Este galardón, que lleva el nombre de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, reconoce a líderes femeninas mundiales que impulsan la paz global y la equidad de género.

Entre las premiadas destacan Rosa Virginia González Arismendi, Sairam Rivas, Geraldine Afiuni y Daneli Hernández, quienes recibieron el honor de la propia exprimera dama de Estados Unidos.

El acto, organizado por el Instituto Georgetown para Mujeres, Paz y Seguridad –del que Clinton es presidenta honoraria fundadora–, se celebró en el histórico edificio del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La ceremonia, que reunió a diplomáticos, activistas y figuras políticas, subrayó la urgencia de la participación femenina en la construcción de la paz, en un año marcado por tensiones geopolíticas crecientes.

«Cada año que pasa, la misión de estos premios se siente más vital que nunca. Las mujeres no solo merecen un asiento en la mesa; son las que a menudo sostienen el mundo entero», declaró Clinton.

Otras premiadas en esta edición de 2025 fueron la activista filipina María Ressa, Premio Nobel de la paz 2021, y la periodista Ana Applebaum, ganadora del Premio Pulitzer y redactor de The Atlantic.