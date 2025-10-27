Un grupo de jóvenes identificados como defensores de los derechos humanos protestó este lunes ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas -cerrada desde 2019 después de que el Gobierno de Nicolás Maduro cortara relaciones diplomáticas con Washington-, en contra de una intervención militar en Venezuela, al advertir que una medida de ese tipo solo alargaría el conflicto político.

«La intervención militar no es la solución (…) porque la historia nos demuestra con hechos como estas intervenciones siempre terminan mal, causando la muerte de civiles, colapsando a las sociedades, llevándolas a la anarquía, al caos y la inestabilidad», dijo a los periodistas el presidente del Centro Venezolano de Jóvenes para la Democracia, Gabriel Cabrera, a las afueras de la legación diplomática.

A su juicio, este tipo de intervenciones solo alargan los conflictos por años y lo extienden a los países vecinos con oleadas migratorias.

El abogado y presidente del Centro Venezolano de Jóvenes para la Democracia, Gabriel Cabrera, / EFE

Cabrera indicó que le enviaron una carta al senador republicano Rand Paul, quien junto a los colegas demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, busca una votación para bloquear los bombardeos de Estados Unidos en el mar Caribe contra lanchas que presuntamente cargan drogas.

En su intervención, Cabrera apoyó las declaraciones de Paul, quien aseveró el pasado martes que «no hay fentanilo hecho en Venezuela, ni siquiera un poco», y citó que uno de cada cuatro botes que la Guardia Costera de Estados Unidos revisa en Miami por sospecha de droga, al final no transporta narcóticos.

Paul consideró que «no se puede matar indiscriminadamente».

En ese sentido, Cabrera pidió al senador amplificar la voz de los jóvenes venezolanos que están en contra del despliegue militar del Gobierno de Donald Trump en el Caribe.

«Sí es verdad, senadores, los jóvenes venezolanos queremos que la situación de nuestro país evolucione y cambie, también es verdad que queremos apoyo de los Estados Unidos para lograr impulsar a nuestro país, pero no es verdad que los jóvenes venezolanos, por más críticos o rebeldes que seamos, queramos o apoyemos una intervención militar», apuntó.

El también abogado confía en que Trump escuche al senador Paul y exhortó a evitar «un desastre que no traerá ninguna victoria en política exterior para los Estados Unidos» ni, dijo, para los que adversan al Gobierno de Nicolás Maduro.