De los cuatro miembros de la familia Guillén, detenidos entre el 4 y 5 de septiembre Carabobo, dos fueron liberados este lunes 8: la niña de dos años de edad y el adolescente de 17 años.

La noche de este 8 de septiembre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que permanecen detenidas de forma arbitraria Miriam Fernández Ruiz, de 72 años de edad, y Chantal Niulany Guillén, de 21 años.

La organización detalló en un comunicación publicado en la red social X que “la detención de Miriam, una mujer mayor, y de Chantal, una joven con toda su vida por delante, expone un patrón sistemático de vulneración de derechos, que afecta su integridad física, psicológica y familiar”, dice.

La detención de estas personas se llevó a cabo debido a que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estaban tras la búsqueda de un familiar de los Guillén, aseguró una fuente a Efecto Cocuyo, que prefirió declarar bajo anonimato.

La ONG explicó que este no es un caso aislado y que refleja las prácticas de persecución donde se castigan a los familiares en lugar de aplicar la justicia de manera transparente. “Esto constituye una afrenta directa a la dignidad humana y a las obligaciones internacionales del Estado venezolano”, añadió la ONG.

Por último exigieron a las autoridades del Estado venezolano que se informe de manera inmediata sobre la situación de estas dos mujeres detenidas, que se les garantice seguridad y que sus derechos sean respetados de manera plena, según los compromisos internacionales asumidos por Venezuela.

El fin de semana pasado, el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) denunció que el 4 de septiembre funcionarios de la PNB ingresaron a la casa de los Guillen, ubicada en la urbanización Paso Real, estado Carabobo y arrestaron a Mirian, una adulta mayor, y al adolescente Miguel.

Al día siguiente, los funcionarios obligaron al adolescente a llamar a su hermana Chantal, quien acudió a la sede de la policía con su hija de dos años, y desde entonces los funcionarios negaron el paradero de los cuatro integrantes de la familia, según denunció el Clippve.