64% de venezolanos afirma que en el país existen estrategias de desinformación, advierte estudio

La organización Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE) advirtió este 18 de mayo que al menos el 64 % de los venezolanos considera que en el país existen estrategias de desinformación y manipulación de noticias.

Además, 76 % no es capaz de mencionar el nombre específico de un medio que le genere confianza y 28 % no confía en ningún periodista.

«La mayoría de la población no ubica con nombre y apellido a ningún medio o periodista que le genere confianza. Los medios tradicionales han perdido peso a través de los años sobre todo frente a las redes sociales. Vemos una preponderancia de Instagram, Twitter y Tik Tok», apuntó Verónica Medina, coordinadora de investigación de Equilibrium CenDE.

Las cifras pertenecen al estudio más reciente de la organización, que fue presentado por Medina este jueves en Caracas. El informe final se tituló «En busca de noticias confiables: ¿Cómo la población venezolana determina la veracidad de la información que consume?«.

Investigadores del centro encuestaron a 1.275 personas en siete regiones de Venezuela y determinaron que son las personas de entre 40 y 60 años las que más verifican las noticias que leen o escuchan, seguido de los adultos entre 30 y 39 años.

Estadísticas mostradas por Equilibrium CenDE sobre cómo determina el lector si una noticia es confiable

Del total de entrevistados, 78% considera que el gobierno nacional está detrás de las estrategias de desinformación, 35% opina que es la oposición venezolana y 29% responsabiliza a los gobiernos extranjeros aliados del oficialismo (China, Rusia, Cuba).

Cómo verifican las noticias los venezolanos

Según el estudio de Equilibrium CenDE, los encuestados indicaron que utilizan distintos métodos para verificar si una noticia es falsa o verdadera y así protegerse de la desinformación.

El 37 % señaló que intenta asegurarse que el contenido informativo esté respaldado con evidencia (fotos, vídeos, datos…), 28 % compara diferentes fuentes, otro 28 % verifica la fuente de la que provino la información, 27 % verifica si la noticia ha sido desmentida o confirmada.

Así mismo, 18 % se guía por la opinión de expertos, 16 % contrasta su opinión con la de otras personas, 13 % no hace nada y 9 % busca pruebas por sí mismo.

El estudio muestra que la mayoría busca verificar a través de fotos, vídeos y datos

«La presencia de fotos y vídeos es algo que la gente valora mucho para considerar algo como confiable», reiteró Medina. «Sería bueno profundizar en el tema de la evidencia a efectos comunicacionales. Sobre todo hoy en día, donde es tan fácil editar imágenes con inteligencia artificial. Para la gente que no es experta, es difícil discriminar».

Te puede interesar: Guayoyo con Cocuyo y la Unión Europea: Los desafíos para la libertad de prensa en Venezuela este 2023

En promedio, las personas con mayor grado de instrucción son más propensas a utilizar algún método para verificar la veracidad de las noticias que consumen, revelan las cifras presentadas por la organización. Por otro lado, la principal brecha se halla entre las personas que no perciben ningún tipo de salario y aquellas de ingresos altos.

Métodos de verificación de noticias en Venezuela según nivel de ingresos

Qué opinan los venezolanos de los medios

Respecto a la opinión de la población de Venezuela sobre los medios de comunicación, 61% de los encuestados no está fidelizado con alguno en particular y 15% aseguró no confía en ninguno.

Entre los atributos que debe tener un medio para generar confianza, los entrevistados destacaron que es fundamental que respalde sus noticias con evidencias (49 %) y que ofrezca diferentes perspectivas sobre los temas que cubre (32 %). Solo el 26 % requirió que el medio no pertenezca a ningún bando político y que tenga una larga trayectoria.

«Las regiones que más reportan un consumo diverso de noticias son Centro y Guayana, mientras que las que menos contrastan sus noticias son Occidente y Oriente», revela el estudio.

Finalmente, los venezolanos que participaron dando su opinión en las encuestas, expresaron que hay tres instituciones a nivel nacional que evalúan de forma positiva: empresas privadas (55 %), universidades (54%) y la iglesia católica (46 %).

Le siguen las organizaciones no gubernamentales (44 %) y la iglesia evangélica (39 %). No obstante, de un total de 15 instituciones evaluadas, los medios de comunicación se ubican en el sexto lugar entre aquellas con mayores valoraciones positivas.