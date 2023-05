Guayoyo con Cocuyo: Los desafíos para la libertad de prensa en Venezuela este 2023

La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que implica grandes dosis de responsabilidad. No se debe dar por sentada: resulta necesario trabajar por ella todos los días, señalaron expertos este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, durante el encuentro Guayoyo con Cocuyo organizado por Efecto Cocuyo y la Unión Europea.

La actividad se llevó a cabo en la sede del Espacio Americano del Centro Cultural de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) este miércoles. Especialistas en el área de la comunicación compartieron hallazgos, apreciaciones y conclusiones sobre el ejercicio del periodismo en un contexto de crisis humanitaria compleja, los patrones del ataque gubernamental a la prensa, los riesgos de la inteligencia artificial y la situación actual del periodista venezolano.

«Vivimos en un espacio cívico reducido, pero no totalmente cerrado, por lo tanto hay opciones, hay oportunidad de seguir haciendo cosas», dijo Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo. «Debemos poder generar alianzas y estrategias para preservar el ecosistema de información, para que la gente pueda tener acceso a él».

Guayoyo con Cocuyo se realizó en alianza con la Unión Europea en la Ucab

Geert Anckaert, secretario de Cooperación de la delegación diplomática en el país de la Unión Europea, expresó que los países asociados seguirán trabajando por la libertad de prensa en Venezuela y el mundo, debido a que son los periodistas los que sacan a la luz las graves violaciones de derechos humanos que se continúan cometiendo cada año.

«A pesar de que hemos tenido avances, la libertad de prensa se sigue viendo amenazada», apuntó Anckaert.

En esta misma línea, Yazmín Trak, directora de la Escuela de Comunicación Social de la Ucab, afirmó que la libertad de expresión es un derecho que también conlleva deberes importantes, entre ellos discernir e investigar.

«Está en todos y cada uno de nosotros cultivar la responsabilidad que significa ser libres», puntualizó.

Geert Anckaert asegura que la UE rechaza el ataque a la prensa

Hacer más y mejor periodismo

La directora de la Escuela de Comunicación de la Ucab da la bienvenida a los participantes

Durante sus palabras de bienvenida a los participantes del encuentro, Josefina Ruggiero, directora de contenido de Efecto Cocuyo, reiteró que la libertad de expresión es pilar de la democracia de un país y citó al recientemente galardonado escritor Rafael Cadenas al decir que «hay que defenderla de todo lo que la acecha».

Agregó que cada vez hay más espacio para la desinformación, en especial con el auge de las redes sociales, donde los filtros son pocos.

«El único antídoto es la verificación, que solo se logra con un periodismo de calidad. Un periodismo serio y responsable», dijo.

Josefina Ruggiero aseguró que la desinformación se combate con periodismo responsable

Luz Mely Reyes recordó que hacer ese periodismo de calidad es lo que impulsó la ceración de Efecto Cocuyo y advirtió que hay retos complejos a los cuáles enfrentarse: la criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, la censura suave y la polarización son algunos de ellos.

«En mi perspectiva, la polarización es una trampa», señaló. «Nos evita ver el problema que está pasando, porque es más sencillo ubicarse en uno de los polos de la discusión».

Luz Mely Reyes recordó que la sociedad venezolana lleva más de dos décadas enfrentando censura

Comentó que, a pesar de que Venezuela ha pasado por 23 años de censura continua, iniciativas como la Alianza ProPeriodismo fortalecen el periodismo en la nación. Aseguró que los medios independientes que aún se mantienen de pie y los profesionales que laboran en ellos creen firmemente en su labor como un servicio a la sociedad.

«En Efecto Cocuyo tenemos la narrativa de que, juntos con la comunidad, somos chispas que poco a poco podemos iluminar una nación entera», expresó Reyes.

Lo que necesitan los periodistas venezolanos

Actualmente la mayoría de los periodistas venezolanos tienen uno o más empleos de manera simultánea, requieren herramientas tecnológicas que están por encima de sus capacidades económicas y se enfrentan a servicios públicos deficientes que les impiden trabajar. Estos fueron los datos arrojados por la investigación cualitativa titulada Procesos, prácticas y experiencias de los periodistas venezolanos y presentada este miércoles por la comunicadora Mariana Bacalao, miembro de la Alianza ProPeriodismo.

Añadió que las dificultades por las que pasan los comunicadores en Venezuela afectan su salud mental e incluso su formación profesional. Mantener tres empleo y sobrevivir en un contexto de crisis demanda muchas horas, por lo que al final se quedan sin tiempo de reflexionar o de actualizarse intelectualmente.

«Lo que está pasando en las regiones es que no hay una fuente en la cual se especializan, sino que todos hacen todas las fuentes. ¿Qué crea eso? Un descuido involuntario en la especialización de sus fuentes naturales. Por decir un ejemplo, tenemos una serie de periodistas que se formaron en salud y terminan haciendo todos noticias de crímenes», explicó Bacalao.

Mariana Bacalao expresó que el pluriempleo es una realidad para los periodistas en Venezuela

Sin embargo, apuntó que la resiliencia es una de las grandes fortalezas del periodismo venezolano y es lo que le ha permitido seguir en pie. En el presente los profesionales que laboran en los medios buscan capacitarse, apuestan por las buenas prácticas y necesitan de apoyo, en especial psicológico, debido a que los retos se vuelven cada vez más complejos, indicó.

El bloqueo y la censura en Venezuela

El bloqueo y la censura en Venezuela se agudizan con el pasar de los años. Sobre ello, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), alertó que en el país hay al menos 47 medios de comunicación bloqueados en Internet.

«Más de 100 dominios están bloqueados, 66 de esos dominios pertenecen a medios de comunicación o páginas que publican contenidos informativos», comentó. Los datos pertenecen a la organización Venezuela Inteligente y su programa Ve Sin Filtro.

Ruiz recordó que más de 100 estaciones de radio fueron cerradas en 2022 y que los medios tradicionales poco sobreviven en el territorio nacional.

Al menos 47 medios de comunicación en Venezuela están bloqueados en Internet

El periodista también hizo referencia a las condiciones laborales de los trabajadores de la prensa en general, con datos de un estudio reciente realizado por el Sntp.

«De una muestra de 384 trabajadores de prensa que llenaron el instrumento, el 70 % de ellos entra en lo que ha referido la profesora Mariana: el pluriempleo. Parece una cosa menor, pero los que hemos hecho periodismo sabemos de las horas de dedicación que requiere el ejercicio responsable de nuestra profesión», dijo Ruiz.

Referente al ingreso mensual, el 54 % de los consultados manifestó ganar menos de 50 dólares al mes y 33 % aseguró que percibe entre 50 y 100 dólares. Frente a ello, Ruiz llamó a no normalizar las condiciones arduas en las que trabajan los periodistas nacionales.

Daniela Alvarado recordó que el periodismo se debe a los ciudadanos

Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), determinó que, más allá de la situación laboral, el periodismo venezolano atraviesa una serie de desafíos que requiere de la participación de la sociedad para generar estrategias que permitan solventar.

«Ya nosotros teníamos una primera noción de lo que se venía, porque son 23 años de violaciones sistemáticas al ejercicio de la prensa. Hoy sabemos que prácticamente no hay prensa escrita en Venezuela», expresó Alvarado. «Hemos visto el asedio hacia los trabajadores de la prensa que buscan ofrecer una versión distinta a la oficial».

También informó que, de acuerdo con datos de Ipys, la población de connacionales que se encuentra en un «desierto informativo» aumentó de 5 millones a 7 millones para 2023.

El término «desierto de información» es acuñado por la organización desde hace algún tiempo y hace referencia a las «…localidades, rurales o urbanas, que no son cubiertas por medios de comunicación y por tanto sus habitantes no tienen acceso a noticias relacionadas con su realidad geográfica específica».

Cómo combatir la desinformación

Con la llegada de la inteligencia artificial, se vuelve más complejo determinar cuáles noticias son falsas y cuáles no. León Hernández, docente e investigador de la Escuela de Comunicación Social de la Ucab, aseguró que hoy en día, con el auge de la tecnología, todo el mundo es vulnerable a la desinformación.

«Qué difícil es que todos nos tomemos el tiempo de verificar por el volumen de esa información que pulula. No podemos. De hecho, por eso existen iniciativas que tratan de educar la gente sobre eso», dijo Hernández.

Hernández afirmó que la inteligencia artificial es un reto a enfrentar

El profesor señaló que los más afectados por el mal uso de inteligencias artificiales son los sectores vulnerables de la población, que usualmente no cuentan con las herramientas para filtrar o analizar el contenido al que logran acceder. Enumeró también los efectos antidemocráticos de la desinformación: la desconexión, incomprensión, la intolerancia y la dispersión son algunos de ellos.

No obstante, el más peligroso es la desarticulación. Una sociedad que no se comunica, no logra articularse y, por consecuencia, es víctima del desencuentro, el aislamiento y la inacción.

«Los venezolanos no estamos dormidos, estamos desinformados», puntualizó Hernández.

Finalmente, para Ana Carolina Griffin, coordinadora del portal Espaja.com (Con más de 1.600 verificaciones y promovido por la UE), la única vacuna contra la desinformación es el conocimiento.

«Tomando en cuenta que vivimos en un país con una altísima censura y con una gran vinculación con uno de los grandes generadores de desinformación que es Rusia», expresó Griffin.

Recomendó a los asistentes al evento obtener conocimientos sobre cualquier área de interés. Igualmente aconsejó indagar para poder responder de forma efectiva a los contenidos que se viralizan en redes sociales.

«Es importante que la sociedad tenga en cuenta detenerse ante la información y de dudar. Pero solamente la posibilidad de dudar la vamos a tener cuando conocemos», culminó la periodista.