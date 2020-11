10 claves: qué dijo el ministro de Seguridad de Trinidad sobre el caso de los niños venezolanos - Efecto Cocuyo

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, ofreció una rueda de prensa este martes sobre la situación de los 16 niños que fueron expulsados de Trinidad y “escoltados” hacia aguas venezolanos, solo para retornar a la isla horas después.

Estas fueron sus 10 frases más resaltantes sobre la decisión del gobierno de la isla y cómo Young se desentendió del caso.

1️⃣ “Cualquier persona que entre a Trinidad y Tobago ilegalmente es considerada como una indeseable bajo nuestras leyes…Al final, lo que estamos intentando hacer es proteger nuestras fronteras”, dijo el funcionario.

2️⃣ Young aseguró que los niños habían sido “escoltados” hacia aguas venezolanas por la Policía Costera de la isla, antes de que se realizara una comparecencia legal. Pero la defensora legal de los niños, Nafeesa Mohammed, señaló que ya desde el sábado les habían advertido que la presentación ante tribunales sería el domingo a las dos de la tarde y que fueron alertados ese mismo día, pues dos horas antes y de manera sorpresiva, los niños fueron embarcados en unas precarias piraguas y lanzados al mar.

3️⃣ Young ni siquiera admite que sean niños los que iban en la embarcación. Durante toda su intervención se refirió a ese “supuesto caso” y a “esas personas”. Incluso se preguntó si alguien había visto su partida de nacimiento.

4️⃣ Uno de los periodistas le comentó al ministro que una de las madres se preguntaba sobre la seguridad de su hijo que iba en la embarcación. La respuesta del funcionario: “¿Dónde está la responsabilidad de esa mamá? Yo no lo puedo juzgar, lo que puedo ver es a una persona incentivando la violación de la ley en Trinidad y Tobago. Estás aquí bajo un aspecto humanitario, aquí te estamos dando la bienvenida para obedecer las leyes”.

5️⃣ “Asumiendo que la historia sea verdad, cómo terminaron esos niños en esa embarcación sin sus padres. Es una bandera roja típica de tráfico de personas…y es algo que estamos combatiendo”, dijo el funcionario. Un periodista le preguntó luego sobre el involucramiento de la policía en estos delitos, él reconoció que había casos que habían sido investigados y encontraron culpables.

6️⃣ Al ser consultado sobre si podía ofrecer alguna garantía sobre los niños dijo: “no puedo ni siquiera dar una garantía sobre quién estaba en qué embarcación o cuándo…Yo no puse a nadie en el bote para que vinieran de quién sabe dónde, asumimos que proceden de Venezuela. Yo también estoy preocupado pero yo tomé un juramento para proteger a este país de todo lo malo y parte de eso se relaciona con la seguridad nacional. Y lo que he dicho aquí no se puede contradecir, porque es la Ley”.

7️⃣ “No te pierdas el mensaje. Si se permite que este tipo de incidentes se sigan repitiendo , qué harán los criminales allá afuera. Los criminales vienen en todas las formas, ellos no andan por ahí luciendo como criminales…lo que ocurre es que una aplicación es enviada de inmediato a los tribunales, pero no hay pruebas de quiénes son sus padres ni quiénes son estos niños”, dijo Young.

8️⃣ Cuando se le consultó si había entrado en contacto con las autoridades venezolanos, su respuesta fue una repregunta: “¿Sobre qué tengo que haberme comunicado con ellos?”. El periodista le dijo que sobre la seguridad de los niños. El funcionario soltó una corta risa y señaló: “Estoy seguro de que eso se ha hecho”.

9️⃣ Al ser consultados sobre cuántos venezolanos están en custodia de las autoridades de Trinidad, aseguró que no tenía esa información.

🔟 Dijo que no estaba al tanto de que estos ciudadanos hubiesen regresado a Trinidad y Tobago.