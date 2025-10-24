“La tierra va a ser la siguiente, y puede que vayamos al Senado, puede que vayamos al Congreso y les contemos sobre esto”, afirmó este jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar que “pronto” habrá operaciones terrestres en Venezuela, como parte de la estrategia de su Gobierno para combatir a supuestos carteles del narcotráfico.

Trump hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa esta tarde en la Casa Blanca, donde el mandatario insistió en que no requerirá una declaración formal de guerra por parte del Congreso para proceder con estas acciones, argumentando que se trata de una «guerra» contra los narcotraficantes que inundan a Estados Unidos con drogas.

“Las drogas que vienen por mar están casi acabadas y no pueden entrar tan rápido desde la tierra, y mover drogas por tierra es mucho más peligroso para ellos, va a ser mucho más peligroso, pronto lo verán”, agregó Trump, refiriéndose a las operaciones navales que, según él, han prácticamente detenido el tráfico marítimo de estupefacientes a través de lanchas rápidas.

Aseguró ademásque el régimen de China utiliza a Venezuela como ruta para introducir fentanilo en Estados Unidos, evadiendo los controles en los puertos estadounidenses.

“China está traficando fentanilo a través de Venezuela para evitar los puertos de EEUU y México. China hace 100.000 millones de dólares traficando fentanilo hacia nuestro país. Hablaré de esto con Xi”, aseguró el mandatario desde la Casa Blanca.

No hubo sobrevuelo

Donald Trump, por otra parte, negó este jueves las informaciones de prensa de que habría enviado bombarderos B-1 cerca de Venezuela como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

«No, es falso», respondió el republicano en una rueda de prensa, en la que dijo, sin embargo, que está «muy descontento» con Venezuela.

The Wall Street Journal informó este jueves que Estados Unidos habría enviado bombarderos B-1 de la Fuerza Aérea cerca de Venezuela para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una red de narcotráfico.

Dos B-1 Lancers despegaron de la Base Aérea Dyess, en Texas, el jueves y volaron cerca de Venezuela, aunque permanecieron en el espacio aéreo internacional, detalló el rotativo.

Contra las mafias

Donald Trump aseguró este jueves que su Gobierno ha capturado a más de 3.000 supuestos narcotraficantes y ha decomisado más de 152.000 libras de narcóticos (casi 69.000 kilos).

«En cuestión de semanas se ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de carteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos», declaró Trump durante una mesa redonda sobre carteles de la droga y tráfico de migrantes en la Casa Blanca.

De acuerdo con datos de la Administración, los agentes federales han arrestado a más de 3.266 personas supuestamente ligadas a grupos del crimen organizado.

El presidente norteamericano comparó este jueves a los carteles de la droga con el movimiento Estado Islámico (ISIS), describiendo los carteles como el «ISIS del hemisferio occidental», durante la mesa redonda en la Casa Blanca sobre esfuerzos contra el narcotráfico y el tráfico de personas.

Trump reiteró su compromiso de continuar con ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. «No necesitamos una declaración de guerra del Congreso, pero les informaremos. Ahora las drogas vienen por tierra, y la tierra será lo próximo», agregó, vinculando estas acciones a la lucha contra carteles como el Tren de Aragua y Sinaloa.