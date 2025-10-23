El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó sobre la liberación de ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela, entre ellos “un capo”, como se le denomina coloquialmente a los narcotraficantes.

Aunque no especificó el número de ciudadanos colombianos que fueron liberados ni sus identidades, sí dijo que no todos son “inocentes”.

“Ahora quizás nos entregue Venezuela uno capturado al otro lado, colombo albanés, porque he logrado liberar colombianos de las cárceles de Venezuela. Esa es una noticia ahí, no sé si se había hecho pública”, dijo el mandatario del vecino país en una rueda de prensa este jueves 23 de octubre.

Añadió que su gobierno ha capturado a capos: italianos, albaneses, alemanes, suecos y franceses en localidades como el poblado de Medellín, en el departamento de Antioquia, y otros en Cartagena y Bogotá, la capital.

“Pero en general son ligazones de narcotraficantes que vienen a amarrar los negocios, pero el capo de capos, los capos en general, viven en la ciudad de lujo”, aseguró.

En medio de las tensiones con EEUU

Petro ofreció estas declaraciones en medio de las tensiones con Estados Unidos, que han escalado significativamente y centrado principalmente en la lucha contra el narcotráfico.

Trump directamente ha calificado a Petro de «matón» y «mal tipo», además de acusarlo de fabricar «muchas drogas» y ser un «líder del narcotráfico».

Las acusaciones de Trump se producen tras la decisión de su administración de suspender la ayuda financiera a Colombia por su presunta inacción en la lucha contra las drogas y la descertificación en la materia.

La escalada también incluye acciones militares estadounidenses en el Pacífico contra supuestas narcolanchas, incluso cerca de aguas colombianas, lo que generó protestas de Bogotá por presuntas violaciones a la soberanía.

Petro, por su parte, rechazó las acusaciones de Trump y las tildó de «calumnias» y anunció que se defenderá judicialmente en la justicia estadounidense.

El mandatario colombiano insistió en que su gobierno sí lucha contra el narcotráfico y acusó al presidente norteamericano de querer influir en las próximas elecciones en Colombia.