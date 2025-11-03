El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo no «creer» que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero al ser consultado si Nicolás Maduro “tiene los días contados», la respuesta fue rápida: «Diría que sí, creo que sí».

En una entrevista en el programa dominical 60 Minutes, de CBS, fue consultado sobre si EE.UU. «va a la guerra con Venezuela» y Trump contestó que lo dudaba: «No lo creo. Pero nos han tratado muy mal», tras lo que mencionó el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de «criminales venezolanos» a su país.



La periodista Norah O’Donnell también le preguntó sobre posibles ataques de Estados Unidos a objetivos en territorio venezolano, a lo que respondió que no quería decir “si es verdad o no” y añadió que no le revelaría “a una reportera si voy a atacar o no”.



Previamente, al descender del Air Force One y ser requerido sobre los planes de Estados Unidos para un supuesto ataque contra Venezuela, respondió de manera similar:



«¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos», dijo, criticando de nuevo el cuestionamiento.



«Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela», reiteró como lo ha dicho en otras oportunidades y retomó el argumento de que el Gobierno de Venezuela «envió miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas».



En la entrevista de CBS, presionado sobre la presencia de un portaaviones, en referencia al USS Gerald Ford, que es el más grande y sofisticado de Estados Unidos, Trump contestó con ironía que «tiene que estar en alguna parte, es muy grande».



Generalmente, Trump interrumpió a la periodista hablando sobre inmigración cada vez que intentaba retomar las preguntas y evitó dar respuestas concretas, aunque consultado por «si Maduro tiene los días contados», fue rápido: «Diría que sí, creo que sí».



Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, negaron el viernes que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela, pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.

Más de dos meses de tensiones entre Washington y Caracas

Desde hace más de dos meses, Washington mantiene un despliegue militar en el mar Caribe en lo que llama una operación para combatir el tráfico de drogas hacia terriotrio estadounidense.

Expertos internacionalistas consideran que la administración Trump ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense en el hemisferio occidental desde la Operación Causa Justa, la invasión de Panamá en diciembre de 1989, que llevó a la caída del dictador Noriega.

En estos meses, más de 15 lanchas con supuestos cargamentos de drogas han sido atacadas y asesinadas más de 60 personas, de acuerdo con estadísticas del Deparmento de Guerra de EE.UU.

