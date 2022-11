Putin dice compartir dolor de madres de rusos muertos en Ucrania

El dirigente ruso Vladimir Putin dijo este viernes (25.11.2022) que comparte el «dolor» de las madres de los soldados rusos muertos en Ucrania, cuyas críticas al Kremlin han sido ampliamente divulgadas en internet en las últimas semanas. En este primer encuentro del líder del régimen ruso con las madres de militares desplegados en el país vecino, Putin también llamó a no creer todo lo que aparece en internet.

«Quiero que sepan que yo, personalmente, y todos los dirigentes del país compartimos el dolor. Sabemos que nada puede reemplazar la pérdida de un hijo», declaró Putin, quien ordenó el despliegue de las tropas rusas en Ucrania, en un breve discurso retransmitido por televisión, durante una reunión con madres de soldados y ciudadanos movilizados.

«Está claro que la vida es más complicada de lo que se muestra en las pantallas de televisión o incluso en internet, donde no se puede fiar de nada», dijo el jefe del Kremlin al recibir a las progenitoras en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú. Voces críticas en Rusia denunciaron que la reunión estaba cuidadosamente preparada y que no dio lugar a ninguna discusión de calado.

Conversaciones telefónicas

Putin aseguró que deseaba conocer la opinión de todas las presentes en la reunión para tener fuentes de «primera mano» y sostuvo que ha conversado en varias ocasiones por teléfono con soldados que participan en la invasión. El recién creado Comité de Madres y Esposas denunció que sus representantes no fueron invitadas al encuentro, al que acudieron una veintena de mujeres.

El Kremlin, tras ordenar una movilización parcial en septiembre, aseguró que los centenares de miles de efectivos enrolados serían debidamente entrenados, recibirían equipos apropiados y no serían enviados a primera línea del frente. En gran parte dichas promesas han sido vanas: hay soldados movilizados que han muerto en el frente, se ha reclutado hombres no aptos, como padres de familia y personas de edad avanzada; los equipos adecuados escasean y muchos de los movilizados no han recibido formación militar.