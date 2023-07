OTAN extenderá una invitación a Ucrania cuando «se cumplan las condiciones»

Los líderes de la OTAN acordaron el martes que el futuro de Ucrania se encuentra dentro de la alianza, pero se abstuvieron de entregar a Kiev la invitación o el calendario para la adhesión que buscaba, una postura que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había criticado antes como “absurda”.

En su declaración, la OTAN también suprimió el requisito de que Ucrania cumpla lo que se denomina un Plan de Acción para la Adhesión (MAP, por sus siglas en inglés), eliminando así un obstáculo en el camino de Kiev hacia la alianza.

«El futuro de Ucrania está en la OTAN», indicó la declaración. «Estaremos en condiciones de invitar a Ucrania a unirse a la Alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones».

No especificaron las condiciones que Ucrania debe cumplir, pero afirmaron que la alianza ayudaría a Kiev a avanzar en su interoperabilidad militar, así como en reformas adicionales, democráticas y de seguridad.

La declaración también reafirmó la “inquebrantable solidaridad con el gobierno y el pueblo de Ucrania en la heroica defensa de su nación, su tierra y nuestros valores compartidos».

En un lenguaje contundente hacia Moscú, afirmó que «la Federación Rusa es la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los Aliados y para la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica».

La declaración puso de manifiesto las divisiones existentes entre los 31 miembros de la OTAN a la hora de fijar una fecha o una invitación directa a la adhesión de Ucrania.

El lamento de Zelenskyy

El presidente Zelenskyy expresó el martes su decepción por el hecho de que Ucrania no haya sido invitada a ingresar en la OTAN, y planteó a sus partidarios en la capital lituana: «¿Es un deseo demasiado grande?».

«La OTAN hará a Ucrania más segura, Ucrania hará más fuerte a la OTAN», aseguró a miles de personas que se dieron cita para escucharle.

El mandatario agradeció a Lituania su «posición clara, honesta y valiente» en apoyo de la adhesión de Ucrania.

Hablando en ucraniano, dijo a la multitud: «He viajado hoy aquí con la creencia en una decisión, con la creencia en los socios, con la creencia en una OTAN fuerte, una OTAN que no duda, que no pierde el tiempo y que no mira a ningún agresor».

Preguntado por las críticas de Zelenskyy, Stoltenberg declaró en rueda de prensa que «nunca ha habido un mensaje más contundente de la OTAN en ningún momento, tanto en lo que se refiere al mensaje político del camino a seguir para la adhesión como al apoyo concreto de los aliados de la OTAN».

Asimismo, agregó que las anteriores adhesiones a la OTAN no habían ido acompañadas de un calendario. «Están basadas en condiciones, siempre lo han estado», afirmó.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo en sesión informativa que “la alianza ha dejado en claro que Ucrania será miembro de la OTAN”.

«El presidente dejó en claro que hay una razón importante por la que ellos [Ucrania] no se están convirtiendo en miembros de la OTAN en este momento”, esgrimió Miller. “Y es que instantáneamente pondría a Estados Unidos en guerra con Rusia”.

Con información de Voz de América