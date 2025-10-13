Las autoridades colombianas aseguran que investigan el ataque armado que dejó heridos este lunes a los ciudadanos venezolanos Yendri Velásquez, activista por los derechos humanos y LGBTIQ+, y Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, calificado como un “ataque sicarial” por la Policía y que reaviva el temor a la persecución transnacional contra opositores al régimen de Nicolás Maduro.

Hasta ahora, esto es lo que se sabe del hecho, información recabada en medios colombianos y redes sociales:

Hora y lugar: A las 3:00 p.m., localidad de Usaquén. Velásquez y Peche salían a la calle a tomar un Uber cuando fueron atacados.

A las 3:00 p.m., localidad de Usaquén. Velásquez y Peche salían a la calle a tomar un Uber cuando fueron atacados. El ataque: Dos sicarios, presuntamente en moto o carro, dispararon al menos 10-12 veces. Velásquez recibió ocho impactos; Peche, uno en la pierna.

Dos sicarios, presuntamente en moto o carro, dispararon al menos 10-12 veces. Velásquez recibió ocho impactos; Peche, uno en la pierna. Respuesta inmediata : Ambos fueron trasladados a una clínica. Velásquez, tras una cirugía, permanece en UCI, pero fuera de peligro, según la Policía. Peche está estable.

: Ambos fueron trasladados a una clínica. Velásquez, tras una cirugía, permanece en UCI, pero fuera de peligro, según la Policía. Peche está estable. Hallazgos policiales: La Policía recuperó un vehículo y dos pistolas abandonados en Suba, ubicada en el noroccidente de Bogotá, que habrían sido usados en el ataque. El carro salió del mismo edificio donde estaban Velásquez y Peche minutos antes, lo cual sugiere que los atacantes vigilaban a las víctimas.

La Policía recuperó un vehículo y dos pistolas abandonados en Suba, ubicada en el noroccidente de Bogotá, que habrían sido usados en el ataque. El carro salió del mismo edificio donde estaban Velásquez y Peche minutos antes, lo cual sugiere que los atacantes vigilaban a las víctimas. Medidas: La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la ampliación de esquemas de seguridad para activistas extranjeros.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la ampliación de esquemas de seguridad para activistas extranjeros. Defensoría del Pueblo: Condenó el ataque y exigió a la Fiscalía una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas. Rechazó toda violencia, estigmatización o discriminación contra migrantes y refugiados. Subrayó que “el pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia”.

Condenó el ataque y exigió a la Fiscalía una investigación “pronta y exhaustiva” para esclarecer los hechos y proteger a las víctimas. Rechazó toda violencia, estigmatización o discriminación contra migrantes y refugiados. Subrayó que “el pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia”. Gobierno colombiano: El presidente Gustavo Petro afirmó en X que “toda persona venezolana que solicite asilo en Colombia es bienvenida, sin distinción de sus ideas”. Destacó el compromiso del país con los más de 2 millones de venezolanos acogidos.

El presidente Gustavo Petro afirmó en X que “toda persona venezolana que solicite asilo en Colombia es bienvenida, sin distinción de sus ideas”. Destacó el compromiso del país con los más de 2 millones de venezolanos acogidos. María Corina Machado, Nobel de la Paz, pidió justicia y protección para exiliados.

Nobel de la Paz, pidió justicia y protección para exiliados. La relatora de la ONU, Gina Romero , calificó el hecho como “horror” y criticó demoras en procesos de refugio.

, calificó el hecho como “horror” y criticó demoras en procesos de refugio. Organizaciones como Voluntad Popular y Acceso a la Justicia lo ven como una extensión de la represión chavista.

Perfiles de las víctimas