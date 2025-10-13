(Actualización de la nota)

En un barrio residencial del norte de Bogotá, el activista por los derechos LGBTIQ+ venezolano, Yendri Velásquez, quien se encuentra exiliado en Colombia, sufrió un ataque a tiros por sujetos aún no identificados. En el ataque también resultó herido el consultor político Luis Peche Arteaga.

Según testigos, Velásquez se encuentra hospitalizado tras recibir al menos 8 disparos, mientras Peche Arteaga resultó herido en una pierna.

El atentado, que ocurrió alrededor de las 3:00 p.m. de este lunes 13 de octubre en la capital colombiana, ha desatado una ola de condenas internacionales y cuestiona la protección a migrantes venezolanos en el vecino país.

Velásquez, de 32 años, llegó a Bogotá en septiembre de 2024 huyendo de la persecución del gobierno de Nicolás Maduro. Como coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, y miembro de Amnistía Internacional, documentó y defendió varios casos de ataques contra la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.

Su activismo le valió el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos en 2024, pero también lo convirtió en blanco. En agosto de ese año, fue retenido durante seis horas en el Aeropuerto de Maiquetía al intentar viajar a Ginebra para una reunión de la ONU sobre discriminación, un episodio que confirmó su estatus de «amenazado».

El exilio en Colombia no fue un refugio seguro. Velásquez solicitó asilo ante la Defensoría del Pueblo, pero el proceso permanecía pendiente, en medio de demoras burocráticas que organizaciones humanitarias han calificado de «alarmantes».

«No se conocían amenazas previas en Bogotá, lo que sugiere un móvil político vinculado a sus denuncias contra el chavismo», explicó un portavoz de Amnistía Internacional, que exigió una investigación exhaustiva.

Peche Arteaga, también opositor venezolano, compartía con Velásquez el temor a la represión transnacional: el consultor había huido tras años de vigilancia por su rol en campañas contra Maduro.

Hasta el cierre de esta edición, Velásquez permanece hospitalizado en una clínica privada de la capital, donde trascendió que superó una primera cirugía y sigue en cuidados intensivos.

Fuentes dijeron que le realizarán nuevos estudios médicos para seguir evaluando las condiciones del paciente.

Peche, estable, ya rindió testimonio preliminar a la Policía, según destacan periodistas en Colombia.

Las autoridades colombianas, lideradas por la Fiscalía General, han desplegado un equipo especial para rastrear a los presuntos sicarios –dos hombres en moto, según testigos–, pero no hay detenidos ni avances públicos.