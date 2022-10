Estados Unidos reitera que devolverá a venezolanos que intenten cruzar por su frontera 

Autoridades de Estados Unidos reiteraron este jueves 13 de octubre que los venezolanos que intenten cruzar ilegalmente su frontera serán devueltos a México, mientras que voceros mexicanos aseguraron que quienes sigan caminos riesgosos tendrán «dificultades».

En declaraciones ofrecidas tras un diálogo de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos, a solo horas de anunciarse el nuevo proceso de control migratorio para venezolanos, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió en que la meta de su país es reducir la cantidad de migrantes venezolanos que viajan de manera riesgosa a Estados Unidos.

«Aquellos (venezolanos) que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos van a ser devueltos. Aquellos que sigan el proceso legítimo que anunciamos ayer tendrán la oportunidad de viajar de manera segura a Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí», dijo.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, aseguró que el flujo de venezolanos ha incrementado de manera importante en los últimos cinco meses, por lo cual ahora hay más personas de Venezuela en México que de otros países de Centroamérica.

El funcionario además aseguró que quienes tomen el camino riesgoso van a tener problemas.

«Muchos están en México, los que nos han pedido refugio están en México, también hemos dado visas de trabajo. No es que vayamos a recibir venezolanos que llegaron a Estados Unidos y que de pronto los manden: pasan por nuestro territorio y muchos están en nuestro territorio, pero lo más importante del programa es hacer un trámite sin hacer todo el recorrido. Quien haga ese recorrido va a tener dificultades, pero ahora hay un camino regular», expresó.

Según Mayorkas, la intención de la administración de Joe Biden con este programa es crear un «proceso más ordenado, seguro y humano» para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica de Venezuela.

El programa anunciado el 12 de octubre solo admitirá 24.000 venezolanos, quienes deben tener un patrocinador en Estados Unidos que los apoye económicamente a su llegada, además de haber aprobado previamente verificaciones de seguridad y otros requisitos de salud pública.

Preguntado por medios de comunicación sobre esa cifra, Mayorkas solo reiteró que el principio de la decisión anunciada es reducir la migración por vías irregulares.

«Es nuestra responsabilidad construir caminos seguros, legítimos y humanos que den oportunidades para ellos, para que no tengan que abrazar medidas más desesperadas como el viaje involucrado», añadió. «Lo que anunciamos ayer está basado en el fundamento de que la gente no haga ese viaje peligroso solamente para fallar y no tener éxito en llegar a su destino final, sino para lograr un camino más seguro, humano y ordenado hacia una vida mejor».